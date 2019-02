VIDEO - Jean-Luc Reichmann au Festival de Télévision de Luchon pour la série "Léo Mattei - Brigade des Mineurs"

Le toulousain Jean-Luc Reichmann au Festival de Télévision de Luchon pour présenter la nouvelle et sixième saison de la série de TF1 "Léo Mattei - Brigade des Mineurs".

Bagnères-de-Luchon, France

La série "Léo Mattei - Brigade des Mineurs" est de retour sur TF1 dès le 14 février pour sa 6ème saison. Les festivaliers et spectateurs présents à Luchon lors de la soirée d'ouverture du Festival de la Télévision ont pu découvrir en avant-première un épisode de cette nouvelle saison en présence de l'équipe de cette série. Ce festival qui accueille un grand nombre de séries et de téléfilms durant 5 jours en Pays de Comminges a en effet choisi de mettre à l'honneur "Léo Mattei" juste après la cérémonie d'ouverture. Jean-Luc Reichmann présent salle Henri Pac à Bagnères de Luchon a présenté cette nouvelle saison avec une grande partie de l'équipe de la série à ses côtés. Sur scène Mathilde Lebrequier (le commandant Olivia Lambert), Xavier Mathieu (Alain Cabelle), Alexandra Achdjian (Jonathan Nassib) et bien évidemment le commandant Mattei incarné par Jean-Luc Reichmann.

C'est l'épisode "Au bout du fil" réalisé par Hervé Renoh qui a été projeté à Luchon : l'histoire de Louis 5 ans enlevé sur la plage sous les yeux de sa mère impuissante. Le ravisseur a pris la fuite en camionnette. L'équipe de Léo Mattei est aussitôt dépêchée pour mener l'enquête...