Jean-Luc Reichmann : "Je suis un régional de chez régional"

Jean-Luc Reichmann, le comédien et présentateur des "12 Coups de Midi" sur TF1, se confie sur les lieux qu'il apprécie en France. Toulouse, la Corse, le Grand Est ou encore l'Auvergne... Place(s) à la France de Jean-Luc Reichmann !

Jean-Luc Reichmann, l'un des animateurs télévisés préférés des Français, est comme il le souligne "un régional de chez régional". Né en Seine-et-Marne, c'est en Haute-Garonne qu'il grandit et passe toute son enfance avec des vacances en Bretagne, en Bourgogne et en Haute-Savoie. Sa vie professionnelle à Paris qui le conduit à visiter régulièrement la France, mais c'est finalement en Auvergne qu'il rêve de passer plus du temps.

Place(s) à, c’est l’occasion de découvrir une personnalité de façon plus intime à travers des lieux auxquels elle est attachée. Cette fois-ci, c'est le comédien et animateur, Jean-Luc Reichmann, qui nous dévoile les lieux importants de sa vie.

Sa naissance sur un scooter

Jean-Luc Reichmann le clame, il est le fils d'un mammouth ! Une référence à son t-shirt, mais surtout à son père, ancien Directeur du supermarché Mammouth à Toulouse dans les années 80. Bien que Jean-Luc Reichmann ait grandi dans la ville rose, c'est à Fontainebleau en Seine-et-Marne qu'il voit le jour. C'est lors d'une balade en scooter que sa mère a perdu les eaux, obligeant son père à l'emmener d'urgence à la maternité.

Je suis né sur un scooter !

Logo des supermarchés Mammouth - Source Logotheque.fr

Ses vacances aux quatre coins de la France

Enfant, Jean-Luc Reichmann passait toutes ses vacances estivales en Bretagne, à Quiberon dans le Morbihan. Il se partageait également avec ses grand-parents maternels qui vivaient en Bourgogne, à Sens dans l'Yonne, et ses grands-parents paternels qui eux vivaient en Haute-Savoie. Trois régions complètement différentes qui ont forgé son amour pour la France.

Je suis vraiment un régional de chez régional !

Toulouse, la ville de son enfance

Jean-Luc Reichmann a grandi à L'Union près de Toulouse, sur la route nationale 88 (la route du Tarn). Il y a passé quasiment 27 ans. Ce qui représente le mieux, pour lui, le chef-lieu de la région Occitanie, c'est sans hésitation la Place du Capitol ! Il s'y passe toujours quelque chose, des manifestations politiques ou sportives, c'est également le lieu de rencontre privilégié des Toulousains, des amis et de la famille.

Toulouse, c'est la brique rose et l'accent toulousain du Sud-Ouest.

Son coup de cœur pour la Corse

Il a découvert l'Île de Beauté, il y a une vingtaine d'année. Depuis, Jean-Luc Reichmann retourne en Corse plusieurs fois par an avec sa tribu et ses amis. Avec les yeux qui commencent à briller, il évoque les liens qu'il a tissés avec les locaux, qui prennent le temps de vous apprivoiser, mais "une fois accepté, on fait partie de la famille" !

La Corse, c'est vivifiant, entrainant et reposant.

Les régions qu'il aimerait mieux découvrir

Jean-Luc Reichmann est très attiré par le Grand Est, qu'il connaît un peu. De ses passages avec TF1, il garde en souvenir des villes toujours très fleuries, avec une élégance et un allant spontané de ses habitants. Les gens y sont hyper accueillants, ils donnent sans réfléchir.

Il connaît bien le Nord, l'Ouest, la Bretagne, mais un jour, il aimerait tourner en Auvergne, dans le Puy-de-Dôme, ou dans l'Aveyron. On a la chance d'avoir en France de grands espaces où il n'y a rien !

Sa gourmandise pour les plats régionaux

Très gourmand, Jean-Luc Reichmann ne dit jamais non aux spécialités régionales ! De la choucroute, au cassoulet, à l'andouille de Guéméné, aux boudins bourguignons, à la bouillabaisse ou encore aux plateaux de fruits de mer... Un vrai épicurien !