Jean-Michel Aulas, l'ex-président de l'OL, vient en Dordogne pour rencontrer des chefs d'entreprises

"C'est un monsieur ordinaire avec des histoires extraordinaires" : le cabinet d'expertise comptable Lempereur & associés fait venir Jean-Michel Aulas en Périgord. L'ex-président de l'Olympique lyonnais sera le 20 octobre prochain, au Domaine d'Essendiéras, à Saint-Médard-d'Excideuil. L'entreprise comptable fête ses 50 ans ce jour-là.

L'évènement est donc privé, réservé aux salariés et clients, et n'est malheureusement pas ouvert à l'ensemble des Périgourdins amateurs de football. "Nous avons une volonté de faire plaisir : nous faisons un cadeau, en invitant à la fois un dirigeant d'entreprise et de club sportif", se réjouit Benoit Bobis, directeur général de Lempereur & associés.

Fondateur d'un logiciel comptable

Jean-Michel Aulas est en effet le fondateur de la société Cegid, un logiciel très utilisé par les comptables. Ce 20 octobre, il fera une intervention lors d'une conférence l'après-midi. L'ancien patron de l'OL sera aux côtés de Cécile de Saint-Michel, présidente du conseil national de l'ordre des experts-comptables. 150 salariés du cabinet implanté en Dordogne et en Corrèze, et les chefs de leur millier d'entreprises clientes sont invitées.