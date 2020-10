Jean-Michel Baylet : "La Dépêche du Midi, un des rares journaux encore indépendants en France"

150 ans après sa création, la Dépêche du Midi vend deux fois moins de journaux mais elle résiste dans un contexte difficile pour la presse quotidienne régionale et elle a su relever le défi du numérique. La famille Baylet, à la tête du journal depuis l'après-guerre, en possède désormais 90% des parts. Son président directeur général depuis 1995, Jean-Michel Baylet était l'invité de France Bleu Occitanie ce vendredi.

Après toutes ces années, quelle est votre plus grande fierté ?

_Jean-Michel Baylet : "_Que la Dépêche soit toujours indépendante. Ce journal est né avec la République lors de la chute de l'Empire. Il était à l'origine une coopérative ouvrière. Et nous avons réussi à préserver son indépendance malgré les difficultés au fil du temps. C'est un des rares journaux encore indépendants en France. Le capital appartient presque à 100% à ma famille. Et nous comptons continuer à porter ses valeurs initiales : liberté, égalité, fraternité, laïcité, universalisme, solidarisme. Et nous nous identifions à notre région qui nous le rend bien, cette Occitanie radicale-socialiste.

Indépendante et engagée, avec les lignes de Jean Jaurès à ses débuts. Comment l'engagement se traduit-il désormais ?

Il se traduit différemment. À l'époque de Jaurès, de Gambetta, de Clemenceau, ces grandes plumes ont écrit dans la Dépêche qui était alors un journal militant qui se battait férocement contre des adversaires conservateurs. Aujourd’hui nous en sommes les héritiers et nous sommes aussi le journal de tous. Nous informons tout le monde et sur tous les sujets.

La presse souffre depuis plusieurs années maintenant. Est-ce que vous arrivez à stabiliser vos ventes ?

Nous sommes en pleine mutation. Mais la transition numérique est loin d'être achevée avec les _GAFA (_NDLR : Google - Amazon - Facebook - Apple) qui pillent nos contenus et nos revenus. Il est vrai que la crise du Covid-19 a amené une crise conjoncturelle supplémentaire. Mais nous savons prendre le virage avec 17.000 visiteurs par mois sur les pages internet du groupe la Dépêche du Midi.

Est-ce que via le numérique vous espérez rajeunir vos lecteurs ?

Oui c'est déjà le cas, le problème est dans le modèle économique qui datait de l'après-guerre, et donc plus pertinent. Il faut évoluer vers le numérique, mais quand nous faisons dix euros de recettes sur le print (NDLR : le journal imprimé), nous faisons un euro sur le numérique.

Quel est votre principal concurrent ?

Nous n'avons pas de concurrents principaux. Nous sommes dans la grande chaine de l'information. Mais si je voulais nous différencier, je dirais que l'avantage de la presse écrite, c'est l'absence de fausse nouvelles dans nos colonnes contrairement aux réseaux sociaux et à internet.

La Dépêche du Midi est présidée par Jean-Michel Baylet, actuel maire de Valence d'Agen et président de la communauté de communes des Deux-Rives, ancien président du conseil général du Tarn-et-Garonne, ancien député, ancien sénateur, ancien ministre. Ses deux fils, Jean-Nicolas et Jean-Benoit en sont les directeur général et directeur général adjoint. Son neveu Eric Laffont-Baylet en est l'administrateur et le directeur des relations extérieures.