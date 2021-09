Jean-Paul Belmondo, le passionné de sport

Belmondo, le comédien de cinéma, de théâtre, la figure populaire, était aussi le sportif accompli, sur l'écran et dans la vie. Retour sur sa passion de la boxe, du football ou encore de la course automobile.

Comédien aux près de 80 films, Jean-Paul Belmondo, décédé ce lundi 6 septembre à son domicile à Paris à l'âge de 88 ans, était aussi un sportif accompli. Spectateur assidu et pratiquant de boxe, football, tennis, cyclisme... cette forme physique lui permettait d'assurer lui-même les cascades de ses films.

Dans le célèbre Peur sur la ville, en 1975, Jean-Paul Belmondo apparaît sur un métro, suspendu à un hélicoptère ou encore sur les toits de Paris… "Je m'amusais, et les gens aimaient ça” racontait-il au magazine Première. Sans la pratique de nombreux sports dès l'enfance, peut-être n'aurait-il pas été aussi à l'aise.

La boxe lui donne "la volonté de gagner"

Dans un entretien au Parisien en 2018, pour ses 85 ans, Jean-Paul Belmondo évoquait sa passion pour le sport et, pour commencer, la boxe. Le déclencheur, c’est Marcel Cerdan, “le plus grand champion de tous les temps” . Il écoute son match contre Tony Zale en septembre 1948 et s’inscrit dès le lendemain à l’Avia Club de la Porte Saint-Martin.

Juin 1960, Jean-Paul Belmondo dans son club de l'Avia Porte Saint-Martin à Paris. © AFP - LUC FOURNOL / PHOTO12

Jean-Paul Belmondo pratique la boxe en amateur, il a 15 combats à son palmarès, mais c’est la passion pour la comédie qui va l’emporter. L’expérience du “noble art" lui sert au cours de sa carrière. En 1961, il confie à Pierre Desgraupes, dans l'émission Cinq Colonnes à la une que la boxe lui avait donné “la volonté de gagner” et la capacité de “s’accrocher quand ça va mal”.

Toute sa vie, il a assisté à de nombreux combats, exprimant dernièrement son admiration pour Tony Yoka.

Gardien de buts ? "J'aime plonger"

Autre passion sportive, le football : Belmondo joue gardien de buts dès l’école. Dans cette vidéo INA qui date de 1964, lors du tournage des Coulisses de l'exploit, on le voit réussir de jolies arrêts et justifier son choix pour le poste de goal : “J’aime bien plonger.”

Dans les années 60, il participe à la création des Polymusclés, une équipe qui rassemble des vedettes, acteurs, chanteurs, journalistes et des gloires du ballon rond. En 1973, il contribue à la relance du PSG qui vient d’accéder à la deuxième division avec Francis Borelli, Daniel Hechter, Jacques Bloch et reste toute sa vie supporter du club.

Belmondo, c'est aussi le tennis, raquette à la main ou dans les tribunes de Roland Garros dont il est un fidèle. Il pratique et suit aussi le cyclisme.

Autre passion, et non des moindres : le sport automobile dont il transmet le virus à son fils. Paul Belmondo en fait son métier et devient pilote en Formule 3000, en Formule 1, au Dakar et aux 24 Heures du Mans.