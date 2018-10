Jean-Paul Rouve est venu dans nos studios présenter son dernier film, co-écrit avec David Foenkinos, "Lola et ses frères" présenté en avant-première à l'UGC de Mondeville et qui sortira sur les écrans le 28 novembre prochain. L'acteur-réalisateur en a profité pour lancer une petite annonce !

"Lola et ses frères" sortira à la fin du mois prochain en France avec une très belle distribution : Ludivine Sagnier, José Garcia, Ramzy Bedia et Jean-Paul Rouve lui-même, pour ne citer qu'eux. Un film "très réussi" de l'aveu même de notre animateur Rodolphe Baudry qui a eu la chance de voir le film dès à présent. Mais entre deux avant-premières, Jean-Paul Rouve va visiter une maison en Normandie ce jeudi, située entre Caen et Rouen... avec l'espoir d'avoir bientôt un pied-à-terre dans la région.

Jean-Paul Rouve et David Foenkinos invités de Rodolphe Baudry sur France Bleu Normandie © Radio France - Johnny Foucher

Je veux une maison avec vue sur mer"

Le célèbre acteur a profité d'être sur France Bleu pour préciser sa recherche. "J'aime beaucoup la Normandie" dit-il. Avant de rajouter : "J'aimerais bien m'acheter une maison de campagne, une maison de vacances ici. Je veux une maison avec vue sur mer, pas forcément en bord de mer car c'est hors de prix, mais oui avec la vue. Je ne voudrais pas trop de terrain, mais où l'on peut construire une piscine, avec trois ou quatre chambres. Pas une maison moderne mais avec des colombages, j'adorerais. Si vous avez çà..." Nous non, mais vous ?

Quant au budget : "Pas plus de dix millions d'euros", lance dans une boutade le réalisateur. Pour ça, on vous laissera voir avec lui. Appelez-nous, on fera suivre !