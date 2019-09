Jean-Paul Rouve sera le parrain du Téléthon 2019

Jean-Paul Rouve est un fidèle du Téléthon, il a déjà participé à 3 éditions de l'émission. En 2014, il fait la connaissance d’Edgar, atteint d’amyotrophie spinale. Le début d’une belle complicité entre le jeune homme passionné de cinéma et le comédien qui l’invite, en 2015, à partager son quotidien sur le tournage des Tuches 2.

En 2016, l’acteur partage une rencontre avec Léo, 10 ans, atteint de myopathie de Duchenne, qui participe à un essai à I-Motion, la plateforme d’essais cliniques dédiée aux enfants. Lors de sa venue à Paris pour une visite de suivi, le jeune garçon passe une après-midi avec le comédien à la Grande galerie de l’évolution du Muséum national d’histoire naturelle.

« Il y a 30 ans, je regardais le Téléthon quand j’étais gamin, on disait qu’il fallait faire de la recherche et maintenant on est à une étape où ça y est, on a un traitement. Il y a des essais, ça avance ! » (Jean-Paul Rouve lors du Téléthon 2016)