Jean-Philippe Girard, rédacteur en chef de France Bleu Béarn Bigorre, part à la retraite

Dans sa dernière intervention à l'antenne en tant que rédacteur en chef de France Bleu Béarn Bigorre, ce mercredi, Jean-Philippe Girard donne un seul conseil à son successeur, Daniel Corsand, et son équipe : "Continuez de travailler sérieusement, en vous amusant, et en osant !"

Jean-Philippe Girard est un Charentais de naissance, Toulousain de cœur et Béarnais d'adoption. Il a grandi à Jonzac en Charente. Il a fait ses études de journalisme à Bordeaux, à l'ancien IUT devenu IJBA. C'est à Sud-Radio qu'il a fait l'essentiel de sa carrière. Commentateur de foot, des grandes heures du Toulouse Football Club, du temps des Marsico et des Tarentini, il a gravi les échelons jusqu'à devenir directeur de la rédaction de la périphérique toulousaine.

Les années paloises

Et puis il y a eu France Bleu Béarn Bigorre. Il est devenu rédacteur en chef de la locale de Radio France en 2008, un 1er avril. En 13 années d'exercice, il a épousé la cause de ce territoire, omniprésent dans les salles de sport et les tribunes des stades. Il a développé, dans la bonne humeur, une réelle exigence dans le traitement de l'actualité. Capable d'autant de rigueur dans sa vie professionnelle que de mauvaise foi dans le privé à l'encontre des arbitres. Bonne route à lui.