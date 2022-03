"Jean-Pierre Pernaut a mis en valeur la Picardie", hommage d'Alain Gest, président de la métropole d'Amiens

Ils se connaissaient depuis de longues années, depuis le lycée. "Il a mis en valeur la Picardie et la région", réagi ce matin Alain Gest, président (LR) de la métropole d'Amiens sur France Bleu Picardie, en hommage au journaliste picard Jean-Pierre Pernaut, décédé ce mercredi à 71 ans.

"On a été très triste d'apprendre cette nouvelle. Bien sûr Jean-Pierre Pernaut était malade mais on ne pensait pas que la maladie gagnerait aussi vite", témoigne ce jeudi matin Alain Gest, le président de la métropole d'Amiens, sur France Bleu Picardie. Hommage et matinale spéciale dédiée au journaliste star de TF1 Jean-Pierre Pernaut, décédé ce mercredi à l'âge de 71 ans des suites d'un cancer des poumons. Sur la toile, les hommages politiques, de Français ou encore d'anciens collègues pleuvent.

"C'est quelqu'un qui a marqué la région, la France. Il s'invitait tous les midis chez les gens. Et il était dans la vie comme il paraissait à l'écran avec ce sourire permanent", se souvient Alain Gest. C'est d'ailleurs ce que veulent garder de lui quelques Amiénois rencontrés ce mercredi soir, quelques minutes après l'annonce de son décès.

"Son sourire". Ce que veulent garder les Amiénois de Jean-Pierre Pernaut Copier

Certains Amiénois n'arrivaient pas y a croire ce mercredi soir après l'annonce du décès de Jean-Pierre Pernaut Copier

"C'est ça qui a fait sa force. Les gens ont senti qu'il était proche d'eux", poursuit Alain Gest. "Ce qu'il fallait faire c'était d'aller vers les gens, de leur montrer la beauté des paysages. Il a été très critiqué par ses collègues journalistes. On disait son journal ringard. C'est ça qui a plu à la population", dit encore Alain Gest.

"On s'est connu lors que nous étions lycéens à la Cité scolaire d'Amiens et nous étions en réactions à ce qu'il se passait en France. C'était l'après mai 68. À l'époque, on s'est retrouvé comme ça", se rappelle Alain Gest. "Jean-Pierre Pernaut c'est quelqu'un qui prenait toujours le temps de répondre aux message qu'on lui envoyait. Sauf là en janvier, j'ai voulu prendre des nouvelles, savoir comment il allait et il n'a jamais répondu", note encore Alain Gest.

Star de France Bleu Picardie

Jean-Pierre Pernaut, ce n'est pas un secret, aimait la Picardie. Il nous avait fait l'honneur d'être notre "star" lors des 40 ans de France Bleu en décembre 2020. Plusieurs hommages lui avaient aussi été rendu dans la région lors de son dernier journal télévisé. À la tête du JT de 13 heures de TF1 pendant 33 ans, il nous avait confié avoir "une trouille bleue" avant de passer à l'antenne de la première chaîne.