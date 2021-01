Jean-Pierre Pernaut : "Je ne comprends pas pourquoi on peut s’entasser dans le métro et pas aller au cinéma"

Invité exceptionnel de l’émission « Une heure en France », l’ex-présentateur emblématique du 13h de TF1 en a profité pour pousser un coup de gueule. Il avoue ne pas comprendre les mesures prises par le gouvernement face à la crise sanitaire.

Lors de sa participation exceptionnelle à l’émission Une heure en France, Jean-Pierre Pernaut a détaillé ses nouveaux projets mais il a aussi eu une pensée pour les oubliés de la crise. Parmi eux, les restaurateurs, les stations de sports d’hiver mais aussi les artistes et plus largement le monde du spectacle et de la culture.

Y a-t-il eu un foyer sur un tire-fesses ? Y a t-il eu un foyer dans un restaurant ?

Il faut dire que son épouse, Nathalie Marquay, est comédienne et qu’elle subit, comme tous les autres professionnels du secteur, cette mise à l’arrêt forcée depuis le mois de mars dernier. Elle travaille actuellement sur une nouvelle pièce de théâtre avec l’espoir de pouvoir la présenter au mois de juin, sans certitude.

Une impossibilité à se projeter dans l’avenir compliquée à vivre, selon le journaliste, pour les personnes touchées de plein fouet par les conséquences de l'épidémie. À cela s’ajoute la difficulté de constater que tout le monde a repris le travail au regard des nombreux bouchons sur les routes françaises aux abords des grandes villes.

Surtout, Jean-Pierre Pernaut souligne le manque de sens des mesures prises par le gouvernement.

Je ne comprends pas pourquoi on peut s’entasser dans le métro mais qu’on ne peut pas aller au cinéma

Même s’il est conscient du casse-tête que représente la gestion d’une telle crise, Jean-Pierre Pernaut reste convaincu qu’il est possible d’aller au théâtre, au cinéma ou au musée sans risque, en respectant les gestes barrières.