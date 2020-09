Jean-Pierre Pernaut va quitter le JT de 13h de TF1

Jean-Pierre Pernaut s'apprête à quitter le journal télévisé de 13h sur TF1 qu'il présentait depuis 32 ans. Agé de 70 ans, celui qui est l'un des visages les plus emblématiques de la télévision française ne quittera pas pour autant la première chaîne.

Le paysage audiovisuel français est en ébullition. A 70 ans, Jean-Pierre Pernaut s'apprête à quitter le JT du 13h de TF1 qu'il présentait depuis 1988. Selon Le Figaro, qui relève l'information ce mardi matin, le présentateur vedette devrait quitter "juste avant Noël". Mais il ne quittera pas TF1 pour autant puisqu'il devrait se consacrer à d'autres projets au sein de la chaîne.

"_A la tête depuis le 22 février 1988 de l'édition de la mi-journée la plus regardée d'Europe_, Jean-Pierre Pernaut a pris la décision, en concertation avec Thierry Thuillier, directeur de l'information, et Gilles Pélisson, président directeur général du Groupe TF1, de passer le témoin à la présentation du 13h à la fin de l'année, pour se consacrer à de nouveaux projets au sein de la rédaction", a expliqué TF1 dans un communiqué.

"Jean-Pierre Pernaut a façonné et donné son ADN au 13H de TF1 avec un succès inégalé. Il nous donne à nouveau l'exemple en décidant de quitter la présentation du 13h alors qu'il est au sommet de sa popularité", a commenté Thierry Thuillier, cité dans le communiqué. Gilles Pélisson s'est lui dit "très heureux que Jean-Pierre Pernaut ait décidé d'écrire une nouvelle page avec le Groupe TF1 à partir de janvier prochain et qu'il continue de partager avec le public sa passion pour le patrimoine et les régions".

Plus de 5 millions de téléspectateurs par jour

Ce sera tout de même un changement majeur pour la première chaîne, étant donnée la popularité du journaliste. En juin dernier, il a été désigné personnalité télé préférée des français dans un sondage réalisé par TV Magazine. Son JT réuni plus de 5 millions de téléspectateurs par jour, c'est-à-dire 40% de l'audience à cette heure-là.

Pendant le confinement, Jean-Pierre Pernaut s'était mis temporairement en retrait du journal télévisé de la mi-journée le plus regardé du pays. Il avait déjà quitté l'antenne pendant quelque semaines à l'automne 2018 pour soigner un cancer de la prostate.

Jean-Pierre Pernaut devrait désormais animer des grands événements sur TF1 ainsi que des opérations spéciales. Le journaliste va notamment continuer à mener des opérations de proximité comme SOS Villages et participera toujours aux éditions spéciales de l'antenne, comme la retransmission du défilé du 14 juillet, précise TF1.

En outre, il "proposera des formats longs de reportages pour TF1", présentera "un nouveau rendez-vous sur LCI", et "développera une offre digitale de contenus", sur "les thématiques qui lui sont chères des régions, du patrimoine et de la proximité", ajoute la chaîne phare du groupe Bouygues.

Il demeure une question, et de taille : qui pour le remplacer ?