Jean-Pierre Raffarin à propos de Jean-Paul Belmondo : "On ne le pensait pas capable de mourir"

Les réactions s'enchaînent ce lundi après l'annonce de la mort de Jean-Paul Belmondo. L'acteur français, monstre sacré du cinéma des années 50 à 2000 avait 88 ans. Pour le Poitevin Jean-Pierre Raffarin, ex-Premier ministre de la France: "Quand on le voyait, on ne le pensait pas capable de mourir".

Il l'avait rencontré à plusieurs reprises et en des occasion diverses. Le mois dernier encore, août 2021, Jean-Pierre Raffarin croisait Jean-Paul Belmondo au Père Claude, l'un des restaurants parisiens préférés de Jacques Chirac. "Et ce n'est pas anodin" pour l'ex-Premier ministre. Alors qu'on apprend ce lundi la mort de Jean-Paul Belmondo, pour le Poitevin Jean-Pierre Raffarin, Bébel avait la trempe d'un Johnny ou d'un Chirac, des hommes "populaires". Pour lui, "Jean-Paul Belmondo incarnait profondément la France". C'était un être puissant et cohérent.

"Il est ce qu'il fait et il fait ce qu'il est".

Pour Raffarin, la popularité de Bébel tenait à son côté direct. C'était un homme simple et droit. "Ce sont des artistes, au fond, qui ont accompagné plusieurs générations et on l'a finalement un peu dans notre identité". Les Français ont des choses en commun autour de Bébel, des souvenirs, des films et des moments partagés. Ce qui donne aux français, selon lui :

"Le sentiment de perdre un familier. C'est à la fois une star, un héros, un Prince. Mais c'est aussi un ami, et presqu'un frère. "

Pour l'ancien chef de gouvernement français, c'est "quelqu'un qui a partagé des décennies françaises et avec qui on a tous évolué". Jean Paul Belmondo avait plus de 80 films à son actif, dont "Le Professionnel", "Le Magnifique" ou encore "L'homme de Rio", et plus de 50 ans de carrière. Une gouaille incroyable, un cascadeur hors pair, et un franc parler digne d'un franc tireur ! Il avait été révélé dans "A bout de souffle" de Jean Luc Godard et était devenu une icône populaire. Il est mort ce lundi à son domicile parisien. Il avait 88 ans.

Les Poitevins saluent un des plus grands acteurs français

Outre les personnalités politiques et culturelles, les Poitevins réagissent eux-aussi. Dans les rues de Poitiers, on salue "un des plus grands acteurs français", un acteur joyeux cascadeur, une époque, qui a marqué son temps dans le cinéma. Pour cette cinéphile pictave :

"Il représente à la fois l'acteur populaire d'une génération mais aussi un acteur mythique de la nouvelle vague française".

Le film qui l'a marquée, elle, c'est "A bout de souffle". Un film dans lequel elle l'a trouvé "brillant de jeu et de présence", et certes, "très bien dirigé". Une autre Poitevine évoque cette capacité qu'avait Belmondo à interpréter des rôles très différents avec des cinéastes très différents. "Il a travaillé avec la nouvelle vague, ce qui était assez extraordinaire pour quelqu'un qui venait de la Comédie française". Pour elle, comme pour beaucoup de Français, "c'était un très grand monsieur. Grand grand artiste".