Jean Rochefort avait "sa cantine" sur l'île de Porquerolles

Dans la bastide de sa femme Françoise Vidal, Jean Rochefort a passé de nombreux séjours sur l'île de Porquerolles. Les habitants se souviennent d'un homme discret, attachant et disponible.

Être personnellement remercié par Jean Rochefort, entre son médecin et la Reine d'Angleterre à la fin de son autobiographie, c'est la belle surprise qu'a eu Christophe Keerhem à la sortie du livre "Ce genre de choses" en 2013.

Le comédien, qui a également dédicacé l'ouvrage pour Christophe, venait souvent "manger midi et soir" dans son restaurant le Porquerollais sur la place d'Armes de Porquerolles. "C'était le seul client qui commençait par le dessert" rigole Christophe. "Il prenait souvent une tarte tatin et ensuite son Saint-Pierre".

Jean Rochefort aimait ces moments de retraite sur l'île. "Il venait souvent pour voir les gens jouer aux boules, je ne l'ai jamais vu refuser une photo, il était discret mais disponible avec les gens".

Jean Rochefort n'était pas revenu sur l'île depuis "deux ou trois ans", préférant la proximité et le climat de la Normandie. "Il va me manquer. A moi et à beaucoup de monde", conclut Christophe.