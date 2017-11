Le Youtubeur Jeremstar attire plus de 700 personnes à sa séance de dédicaces

Jeremstar était ce mercredi au Cultura de Chambray-lès-Tours. La star avec plus d'un million d'abonnés du Youtube présentait son livre autobiographique.

Certaines sont arrivées dès 8h du matin "pour être sûre d'être les premières." Les fans de Jeremstar n'ont pas loupé son déplacement à Chambray-lès-Tours. Et le but en étant première c'est bien d'espérer "passer plus de temps avec lui. Au départ, il prend le temps, à la fin forcément, ça va plus vite" explique l'une d'elle.

Jeremstar est connu sur Youtube pour ses vidéos dans son bain en train d'interviewer des stars de la téléréalité. Mais il s'est désormais diversifié et est présent dans l'émission de Thierry Ardisson "Les Terriens du dimanche".

Des parents aussi fan

Si bien sûr, les fans de la première heure restent les adolescents entre 13 et 18 ans. Ils sont aujourd'hui rejoints par des parents ou encore par des trentenaires. Alvine par exemple n'a pas été séduite par les vidéos dans la baignoire mais plus par le passage chez Thierry Ardisson : "C'est plus en lien avec mes centres d'intérêts. La téléréalité, je ne la suis pas donc forcément ça ne m'intéresse pas."

Emmanuelle accompagne sa fille de 13 ans. Elle a commencé à lire le livre "pour voir ce que ma fille lisait. Honnêtement je suis surprise, il est très terre-à-terre." Chez les adolescentes ou jeunes adultes aussi, le livre séduit. "Ca nous permet de le voir différemment" indique Elodie avant de poursuivre : "Il s'est confié dans ce livre sur son homosexualité notamment, il a raconté son coming-out. J'ai trouvé ça bien et puis c'était une facette qu'on ne connaissait pas forcément."

Après avoir offert des cadeaux, fait un selfie et obtenu le précieux autographe, les fans repartent. Certaines commencent déjà à repérer la prochaine dédicace dans les environs.