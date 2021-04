JEU Elle participe au quiz et gagne 530 euros sur France Bleu Picardie

Depuis plusieurs jours, la super cagnotte du Quiz des champions avait atteint la somme de 500 euros en chèques cadeaux pour Shopping Promenade à Amiens. Nombre de champions ont essayé de la gagner en vain. Il faut dire que pour la remporter, il faut faire un sans faute au quiz proposé par Fabien Le Cloirec, c'est-à-dire marquer 10 points en répondant correctement à ses questions.

Et du coup, c'est une super cagnotte pour vous. Ouah! Oh la la, la, la, la, la, la, la ! 10 sur 10 !

Stéphanie est la championne depuis trois jours. Elle a déjà 90 euros dans sa cagnotte et elle remet son titre de championne en jeu face à Cyril qui vient de marquer 7 points. Elle se lance et répond aux 10 questions en une minute. C'est la fin du chrono et Fabien fait le compte des points.

Stéphanie remporte 530 euros de super cagnotte mais ce n'est pas tout

Stéphanie a gagné la super cagnotte de 530 euros en chèques cadeaux. Mais à côté de ça, elle était championne depuis trois jours et avait donc déjà 90 euros dans sa cagnotte. En réalisant le meilleur score de ce jeudi, elle garde son titre de championne et on rajoute 20 euros dans sa cagnotte qui passe ainsi à 110 euros. Ce qui lui fait donc un cumul de 640 euros de chèques cadeaux ! C'est impressionnant et c'est le plus gros gain du Quiz des champions !

Stéphanie a le choix de revenir ou pas lundi remettre son titre en jeu, ce qu'elle accepte bien volontiers.

Rendez-vous donc ce lundi 19 avril pour savoir si Stéphanie sera battue ou pas.

Le Quiz des champions

Du lundi au jeudi, de 11h à 12h, Fabien Le Cloirec vous attend sur France Bleu Picardie au 03.22.92.58.58 pour le Quiz des champions. Le défi qu'il vous propose : répondre en une minute à dix questions. Chaque jour, trois candidats s'affrontent. Le meilleur d'entre eux repart avec un chèque cadeau d'une valeur de 50 euros au centre Shopping Promenade à Amiens. Le champion de la veille revient pour tenter de gagner un second chèque cadeau de 20 euros qui s'ajoute au premier chèque de 50 euros. En bonus, la Super Cagnotte vous attend ! Si vous réalisez un sans-faute (10/10) vous repartez avec la Super Cagnotte. Si personne ne remporte la Super Cagnotte, celle-ci est augmentée de 10 euros pour le jour suivant.