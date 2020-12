JEU - Gagnez 500 euros à dépenser chez IKEA Bayonne Ametzondo

France Bleu Béarn Bigorre et votre magasin Ikéa Bayonne Ametzondo augmente votre pouvoir d'achat. Gagnez 500 euros pour vous faire plaisir à dépense chez Ikéa Bayonne Ametzondo. Ecoutez France Bleu Béarn Bigorre et jouez au lundi 14 au vendredi 18 décembre de 11h à midi.

France Bleu Béarn Bigorre et votre magasin Ikéa Bayonne Ametzondo augmente votre pouvoir d'achat ! Gagnez 500 euros en cartes cadeaux à dépenser chez Ikéa Bayonne Ametzondo. Ecoutant France Bleu Béarn Bigorre, jouez au jeu "Les Trésors de Fébus" du lundi 14 au vendredi 18 décembre de 11h à midi. 500 euros à dépenser pour vous faire plaisir dans votre magasin Ikéa Bayonne Ametzondo.

Ikéa Bayonne Ametzondo vous accueille pour un Noël magique

Vous avez besoin de vous équiper ? Vous avez flashé sur un meuble au désign Ikéa unique ? Vous voulez changer votre mobilier, faites-vous plaisir ! Faites aussi plaisir, puisque si vous n'arrivez pas à trouver la bonne idée de cadeau pour Noël ? Pensez à la carte cadeau Ikéa.

Votre magasin vous propose un service adapté à la situation, en toute sécurité et sans contact. Vous pouvez commander en ligne, et vous venez chercher votre commande dans votre magasin. Tout au long de l'année, Ikéa a aussi un point de retrait en Béarn, à Serres-Castet, au 250 Rue d'Ayous. Horaires : du lundi au vendredi de 9h-12h30 et de 14h-18h. Et en Bigorre, à Lourdes, au magasin Mr Bricolage, avenue du Monge. Horaires : du lundi au vendredi de 9h-12h et 14h-19h.

Votre magasin Ikéa Bayonne Ametzondo est ouvert ce dimanche 20 décembre de 11h à 19h. Si vous venez de Pau, Orthez, Tarbes, Lourdes, Ikéa vous rembourse votre péage, en carte cadeau, après avoir effectué au moins 100 euros d'achats.

Devenez le champion de la semaine

Pour remporter 500 euros à dépenser votre magasin Ikéa Bayonne Ametzondo, écoutez France Bleu Béarn Bigorre et jouez du lundi 14 au vendredi 18 décembre de 11h à midi au jeu "Les Trésors de Fébus". Pour devenir le champion de la semaine, vous devrez répondre à un maximum de question en 64 secondes. Vous aurez droit à des questions locales, de culture générale, télé, humour, ciné, musique, sport … Pour chaque question, remportez 3 points. Si vous ne savez pas, on vous aide ! Criez "Joker" ! Vous aurez deux propositions, avec la bonne réponse, gagnez 1 point. Si vous marquez le plus de point au, vous serez le champion ou la championne de la semaine et vous remporterez 500 euros en cartes cadeaux dans le magasin Ikéa Bayonne Ametzondo. Tentez votre chance, inscrivez-vous tous les matins dès 10h50 au 05 59 98 09 09, le numéro jeu de France Bleu Béarn Bigorre.