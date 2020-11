JEU - Gagnez 500 euros à dépenser au Centre Commercial Carrefour Lescar

.France Bleu Béarn Bigorre et le Centre Commercial Carrefour Lescar augmente votre pouvoir d'achat. Gagnez 500 euros à dépenser dans les boutiques de la galerie marchande et dans le magasin Carrefour. Ecoutez France Bleu Béarn Bigorre, jouez du lundi 30 novembre au vendredi 4 décembre de 11h à midi.

Le Centre Commercial Carrefour Lescar, prêt pour les fêtes

Le Centre Commercial Carrefour Lescar, ce sont 63 boutiques : mode, beauté, bien-être, bijoux, services, chocolats, loisirs, hi-tech, restaurants ... Les commerçants de la galerie marchande sont heureux de vous retrouver depuis le samedi 28 novembre. Les mesures barrières ont été renforcées de vous accueillir dans les meilleures conditions et en toute sécurité. Les boutiques continuent de vous proposer leurs services de click & collect. Vous pouvez ainsi réserver vos achats en amont. La restauration continue de vous servir en vente à emporter. Enfin, n'hésitez pas à profiter des moments en semaine où l'affluence est moins importante, tel que les matins, ou encore les lundis et jeudis.

Le Centre Commercial Carrefour Lescar vous attend le vendredi 4 décembre et tout le week-end pour profiter des meilleurs offres et promotions du Black Friday. Pour vous permettre de préparer les fêtes et de vous faire plaisir, le Centre Commercial Carrefour Lescar sera aussi ouvert le dimanche 6, dimanche 13 et dimanche 20 décembre.

Ecoutez Margo Palmer, la directrice du Centre Commercial Carrefour Lescar.

Devenez le champion de la semaine

Pour remporter ces 500 euros à dépenser au Centre Commercial Carrefour Lescar, écoutez France Bleu Béarn Bigorre et jouez du lundi 30 novembre au vendredi 4 décembre de 11h à midi au jeu "Les Trésors de Fébus". Vous avez 64 secondes pour répondre à un maximum de questions pour devenir le champion de la semaine. Des questions locales, de culture général, télé, ciné, musique, sport ... A chaque question, remportez 3 points. Si vous ne savez pas, France Bleu Béarn Bigorre vous aide, criez "Joker" ! Vous aurez deux propositions, si vous avez la bonne réponse, vous gagnez 1 point. Celle ou celui qui marque le plus de point tout au long, devient le champion ou la championne et repartira avec 500 euros pour se faire plaisir Centre Commercial Carrefour Lescar. Pour tentez votre chance, inscrivez-vous tous les matins dès 10h50 au 05 59 98 09 09, le numéro jeu de France Bleu Béarn Bigorre.