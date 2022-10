JEU – Gagnez vos places pour la soirée "Respire" : la soirée spéciale "Mois sans tabac" sur France Bleu Paris

Respire : la soirée "Mois sans tabac" présentée par Églantine Éméyé depuis le Studio 104 de la Maison de la Radio et de la musique

Pour sa 7ème édition, le Mois sans tabac est de retour en novembre. Grande opération annuelle destinée à aider à l'arrêt de la cigarette, elle compte 1 024 375 d’inscrits depuis sa création. Kit d'aide à l'arrêt, consultation avec un professionnel de l'arrêt du tabac, communauté pour partager ses doutes et ses astuces, tout est mis en place pour une aide efficace. Arrêter de fumer pendant un mois, multiplie les chances d'un arrêt définitif par 5 !

Et pour la première fois, en soutien à ce dispositif de Santé Publique France, Radio France et France Télévisions s'unissent pour proposer la première soirée spéciale "Mois sans tabac" : "Respire".

Présenté par Églantine Éméyé depuis le mythique studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique, la soirée verra défiler de nombreux artistes, chanteurs et humoristes pour soutenir le mois sans tabac :

Patrick Bruel, Garou,Tété, Camille Lellouche, Suzane, Gauvain Sers, Mickey 3D, Hyphen Hyphen, Mentissa, Louise Attaque, Ycare et Malo ou encore Lola Dubini, Éric et Quentin, Marc-Antoine Le Bret, Kamel le Magicien, Gérémy Credeville, Gil Alma et Virginie Hocq.

Toute cette semaine, France Bleu Paris vous offre vos places pour assister à l'enregistrement de cette belle soirée le 2 novembre à 20h15 au studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique.

Pour gagnez vos places*, deux solutions :

Sur France Bleu Paris : écoutez bien Côté Culture tous les jours à 9h

Ici, en remplissant ce formulaire :

Et si vous voulez arrêter de fumer, rendez-vous sur le site du Mois sans tabac pour participer au défi !

Cette soirée sera à retrouver sur France 3 le 18 novembre et sur votre France Bleu le 12 novembre dès 19h.

*Places non cessibles, remboursables ou échangeables. Merci de vérifier votre disponibilité avant de participer !