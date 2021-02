JEU – Gagnez votre séjour insolite en igloo à L’Aventure Nordique à Gourette

France Bleu Béarn Bigorre vous offre votre séjour insolite en igloo à L’Aventure Nordique à Gourette. Gagnez votre nuit pour deux, vos montées en raquettes, bain nordique, repas et petit déjeuner. Ecoutez France Bleu Béarn Bigorre, jouez du lundi 1er au vendredi 5 février de 11 février de 11h à midi

Ecoutez France Bleu Béarn Bigorre du lundi 1er au vendredi 5 février de 11h à midi et gagnez votre séjour insolite en igloo pour deux personnes à L’Aventure Nordique à Gourette. Remportez votre nuit, vos montées en raquettes, votre bain nordique, vos repas du soir et petits-déjeuners.

Au cœur des Pyrénées, sur le domaine de Gourette, L’Aventure Nordique vous propose une nuit insolite avec un confort et un accueil chaleureux. Vous profiterez d'une balade en raquettes qui vous emmènera à un point de vue idéal. Vous profiterez d'un repas pour deux personnes aux bons produits d'ici. Au réveil, un copieux petit déjeuner vous attend. Vous profiterez également du bain nordique sur le plateau de Bézou, d'une eau à 38°, avec une vue à couper le souffle au cœur des Pyrénées. Un moment inoubliable, une expérience unique.

L'Aventure Nordique, de purs moments de neige

L'aventure Nordique vous propose de partager des moments de plaisir et de convivialité dans un cadre grandeur nature. Les sorties sont adaptés en fonction des attentes et des niveau de chacun. Qu’elle soit individuelle, collective, extrême, ou paisible … L’Aventure Nordique sera une vraie aventure.

Devenez le champion de la semaine

Pour remporter votre séjour insolite à L'Aventure Nordique à Gourette, écoutez France Bleu Béarn Bigorre et jouez du lundi 1er au vendredi 5 février de 11h à midi au jeu "Les Trésors de Fébus". Vous aurez 64 secondes pour répondre à un maximum de questions et devenir le champion de la semaine. Des questions locales, de culture général, télé, ciné, musique, sport ... A chaque question, remportez 3 points. Si vous ne savez pas, criez "Joker" ! Vous aurez deux propositions, avec la bonne réponse, gagnez 1 point. Celle ou celui qui marque le plus de point devient le champion ou la championne de la semaine; Tentez votre chance, inscrivez-vous tous les matins dès 10h50 au 05 59 98 09 09, le numéro jeu de France Bleu Béarn Bigorre.

