100 000 "J'aime" sur la page Facebook de France Bleu Périgord, ça se fête ! Participez à notre grand jeu pour remporter votre ordinateur ASUS et son imprimante.

Jeu : pour fêter ses 100 000 fans Facebook, France Bleu Périgord vous offre votre ordinateur et son imprimante

Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur les différents réseaux sociaux et nous vous en remercions. Grâce à vous tous, nous venons de franchir le cap des 100 000 "j'aime" sur notre page Facebook France Bleu Périgord ! 10 ans après sa création, notre communauté des "fans" ne cesse de s'accroitre pour atteindre ce nombre très impressionnant de 100 000 !

Pour fêter cet événement nous lançons un jeu où vous pouvez gagner votre ordinateur et son imprimante. Inscrivez-vous via le formulaire ci-dessous. Le nom du gagnant du pack ordinateur + imprimante sera annoncé le mardi 16 mars sur les ondes de France Bleu Périgord et bien évidemment sur la page Facebook de la station.

L'ordinateur ASUS mis en jeu lors ce ce concours des 100 000 "j'aime"

France Bleu Périgord et les réseaux sociaux

En complément de son site internet, France Bleu Périgord est présente sur Facebook, Twitter et Instagram pour vous informer. Elle a dernièrement rejoint Linkedin où elle y valorise ses actions en faveur de la recherche d'emploi en Dordogne.