JEU - Saint-Valentin : Gagnez votre cœur Valentin offert par la pâtisserie Les 4 saisons à Pau

Fêtez la Saint-Valentin comme il se doit avec les plus beaux cadeaux gourmands et romantiques ! A l'occasion de la fête des amoureux, gagnez votre cœur Saint-Valentin, un délicieuse pâtisserie au biscuit macaron aux amandes pilées, suprême chocolat noir accompagné de sa crème brûlée vanille et glacé de Ganache au Chocolat Noir, un régal pour tous les amoureux et tous les gourmands. Jouant tout au long de la journée en écoutant France Bleu Béarn Bigorre du lundi 8 au dimanche 14 février avec notre jeu fil-rouge spécial Saint-Valentin, "Les petits cupidons".

La pâtisserie "Les 4 saisons" à Pau, un savoir-faire authentique

Camille Séré et Stéphane Bonnin sont tous les deux Maîtres-pâtissiers. Ils se sont associés afin de faire découvrir leur savoir-faire. Les deux pâtissiers attachent une importance toute particulière aux produits nobles, authentiques, frais et de qualités pour l'ensemble de leurs réalisations : pâtisseries, viennoiseries, chocolats, glaces. La pâtisserie "Les 4 saisons" se trouve à Pau, au 37 rue Carnot. Contact : 05 59 62 15 18

Découvrez ici toutes les spécialités et gourmandises de la pâtisserie Les 4 saisons à Pau

Ecoutez France Bleu Béarn Bigorre et gagnez votre cœur Saint-Valentin offert par la pâtisserie "Les 4 saisons" du lundi 8 au dimanche 14 février tout au long de la journée.