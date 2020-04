Jeux, magazines, people : quelle presse achètent les normands confinés

Après plus d'un mois de confinement, qu'est-ce que les normands achètent quand ils vont aux kiosques, leurs habitudes ont-elles changées ?

Depuis le début du confinement, il y a plus d'un mois, les tabac-presse et autres marchands de journaux ont vu la fréquentation fondre. Plusieurs spécialistes interrogés parlent d'une baisse de l'ordre de 50% des clients.

Alors forcément, les ventes de presse baissent, mais les clients qui viennent peuvent avoir tendance à acheter un petit peu plus de titres.

Parmi ceux qui s'en sortent bien : les hebdomadaires généralistes. Ces magazines un peu moins pressés que les quotidiens ont un peu plus la côte. Les magazines de santé, notamment vont bien : "Il y a notamment le Docteur Good de Michel Cymès. Il était déjà assez haut mais là, c'est sûr que ça a encore augmenté", détaille David Lootens, président de la délégation locale de Rouen à l'Union des commerçants des loisirs et de la presse, qui cite également la presse people, comme secteur en forme.

Parmi les autres secteurs qui vivent bien : les magazines de jeux. Les mots fléchés, croisés ou les sudokus. De quoi s'occuper, en somme. Occuper les enfants, aussi, peut-être, puisque selon la branche locale de Culture Presse, la presse enfantine se vend très bien.

Si certains vivent bien, d'autres au contraire sont dans le dur. D'abord la presse quotidienne. Impossible de ne pas citer le cas de Paris-Normandie, quotidien de la Seine-Maritime et de l'Eure, qui sera placé en liquidation judiciaire avec continuité d'activité mardi 21 mars. "C'est sûr que mes lecteurs fidèles de ce journal, ils restent chez eux en ce moment, ils sortent peu et s'ils sortent, ne viennent pas forcément l'acheter, explique David Lootens. Les quotidiens sportifs, comme L'Equipe, ou hippiques, souffrent eux aussi, du manque d'événement à raconter. "Il n'y a pratiquement plus de collections, alors que cela représente une valeur faciale importante", déplore celui qui est également kiosquier à Saint-Etienne-du-Rouvray.

Les kiosques de Culture Presse se sont associés pour donner des journaux et magazines invendus dans les hôpitaux, à destination des malades confinés. Plus de 60 établissements sont concernés entre le nord de la France et la Vendée sont concernés, dont de nombreux normands.