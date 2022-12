Jimmy Mohamed : "J'aimerais avoir le courage de m'aventurer à la montagne"

Médecin généraliste, Jimmy Mohamed connaît également un beau parcours dans les médias depuis quelques années. Désormais, il anime Bonjour Docteur sur France Bleu dès 15 heures du lundi au vendredi . La France de Jimmy Mohamed est faite de contrastes. Résolument citadin dans sa vie professionnelle, il se tourne vers le calme des zones rurales pour sa vie personnelle. Aujourd'hui, le docteur Jimmy Mohamed nous parle de sa France dans Place(s) à.

Un véritable enfant du XXe

Même s'il naît à Courbevoie, c'est bien dans le 20e arrondissement de Paris que Jimmy Mohamed passe son enfance : "J'ai été à l'école maternelle, à l'école primaire, au collège et au lycée dans un rayon quasiment de cinq kilomètres."

Jimmy Mohamed ne réside plus dans ce quartier populaire de la capitale, mais il y reste très attaché : "C'est l'endroit de ma grande histoire d'amour puisque ma femme vient aussi du 20e arrondissement de Paris. On a grandi à côté l'un de l'autre, sans se connaître puisqu'on s'est rencontrés à la fac, mais on vient du même quartier. Comme quoi, parfois l'amour n'est pas très loin, il suffit d'ouvrir les yeux."

Si Jimmy Mohamed choisit de quitter l'est de la capitale, c'est principalement pour ses enfants : "Je me rends compte que ce n'est pas forcément une ville très agréable [pour eux]." Le médecin souhaitait s'éloigner de ce mélange fait de "beaucoup de voitures, de l'urbanisme, du bruit, parfois un peu d'insécurité".

Dans les Yvelines, Jimmy Mohamed s'est trouvé un petit coin de paradis, dans une zone semi-rurale dont il apprécie le calme et l'isolement.

Je me sens attiré par la forêt

Jimmy Mohamed le répète à qui veut bien l'entendre, l'être humain a besoin d'un contact prolongé avec la nature. D'ailleurs, lui-même tente de se rapprocher le plus possible de la forêt :

"Sortir dehors, se ressourcer, amener les enfants dehors même lorsqu'il ne fait pas beau, se balader, courir, se dépenser... Je ne sais pas si c'est le début du bonheur, mais en tout cas, c'est une des recettes que j'essaie de m'appliquer."

Il conclut non sans humour : "Contre toute attente, c'est vrai que ça fait bizarre de dire ça, mais je suis attiré par la forêt. Jamais je n'aurais cru dire ça un jour de ma vie. C'est peut-être la vieillesse qui fait ça."

Mon coup de cœur, c'est la Sarthe

Après le confinement lié au COVID, Jimmy Mohamed s'est offert des vacances qui l'ont vraiment marqué. On avait le droit de partir en vacances, mais on devait rester en France. C'est ainsi que l'animateur de Bonjour Docteur sur France Bleu s'est retrouvé un peu par hasard dans la Sarthe.

"Cette région est absolument incroyable", déclare Jimmy Mohamed, enthousiaste, "Je ne portais pas beaucoup d'espoir sur la Sarthe, je suis vraiment navré de vous dire ça, mais j'ai été agréablement surpris. On s'est baladés, on a été visités des châteaux. J'ai découvert des tables absolument incroyables donc c'est très certainement les vacances qui m'ont le plus marqué parce qu’elles étaient inattendues."

Parmi les visites qui l'ont marqué, le docteur Jimmy Mohamed cite également le Musée des 24h du Mans, au pied du circuit de la Sarthe, et son exposition permanente qui permet de découvrir l'évolution de l'automobile depuis les premières voitures sans chevaux à nos jours.

Ma seule phobie, c'est la montagne

Quand on l'interroge sur le lieu qu'il aimerait découvrir, Jimmy Mohamed a une réponse particulièrement étonnante :

"Dans un monde idéal, j'aimerais avoir le courage d'aller dans les Alpes, dans les Pyrénées, découvrir la neige parce que je n'ai qu'une phobie, c'est de me blesser en montagne."

Le médecin a dû en voir des vertes et des pas mûres pour avoir une telle peur.

"Je sais à quel point la montagne peut être reposante, dépaysante, mais même sans aller au ski, juste le fait d'aller à la montagne, je me dis que je vais me blesser, je vais me faire une entorse… Dans un monde parfait, j'aimerais avoir le courage de m'aventurer à la montagne, mais pour l'heure, restons tranquilles à la maison."