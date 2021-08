JO Basket Ruddy Nelhomme " Un groupe très sympa à diriger"

Une quinzaine olympique stressante mais tellement riche d'émotions et de bons moments pour l'ancien coach du Poitiers Basket 86. Ruddy Nelhomme à peine débarqué sur le sol parisien avec le collectif du basket français, pense à profiter avant tout et à se reposer un peu avant de revenir aux affaires de l'équipe de France "C'est sympa, c'est bien, on est sportif et on est entraineur pour ce genre d'adrénaline et on recherche ça." Un épopée démarrée il y a plus d'un mois et demi, avec la préparation avec les camps d'entrainements et puis bien sûr la quinzaine des JO. "On a vécu avec un groupe qui a été très très sympa à diriger et qui a montré beaucoup de choses, on adore vivre ces émotions."

la médaille d'argent pour le basket français et la fierté de Ruddy Nelhomme - RN

C'est sympa de pouvoir partager des moments comme ça avec eux

Ruddy Nelhomme qui était aussi très fier d'avoir partagé cette belle aventure olympique avec deux de ses anciens joueurs de Poitiers, Mustapha Fall et Evan Fournier "Ca fait du bien de voir qu'ils sont aujourd'hui avec nous, ils ont un peu grandi avec moi mais il y a eu aussi après d'autres coachs, d'autres entraineurs qui leur ont permis de franchir des étapes. C'est sympa de pouvoir partager des moments comme ça avec eux." Et maintenant quel emploi du temps pour l'adjoint de Vincent Collet en équipe de France ? "On a pas mal de sollicitations et puis après revenir petit à petit vers notre quotidien, cette année j'ai beaucoup travaillé sur le pôle France avec Vincent (Collet) là on est en fin de contrat, on va attendre le retour de la Fédé ( Fédération) ." Quant à savoir si l'ex entraineur emblématique de l'équipe de Poitiers pourrait reprendre son costume de coach d'une équipe de championnat de Pro A ou de Pro B "Ca je ne sais pas du tout, aujourd'hui il s'agit vraiment de profiter de cette médaille, on verra le reste plus tard."