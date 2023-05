Jo-Wilfried Tsonga dans Fort Boyard cet été sur France 2

Maintenant qu'il n'affronte plus Nadal ou Djokovic sur les courts de tennis, J****o-Wilfried Tsonga a pu relever un vrai défi : se confronter aux terribles épreuves du fort maritime le plus célèbre du monde... Et aux énigmes du Père Fouras ! Lundi 15 mai, l'ancien tennisman manceau a participé à l'enregistrement d'une des émissions de la 34e saison de Fort Boyard. La date de diffusion n'est pas encore connue, mais les neuf épisodes enregistrés au printemps seront programmés à partir de début juillet.

ⓘ Publicité

Jo-Wilfried Tsonga fait partie de la sixième équipe envoyée sur le fort pour les tournages 2023. Une équipe mixte, réunie autour de son capitaine, le chanteur Vianney, et composée de Maeva Coucke (miss France 2018), Laure Boulleau (ancienne footballeuse internationale et consultante Canal +), Alexis Michalik (acteur et metteur en scène) et AZ (humoriste). Elle concourrait au profit de la fondation Arcep, qui finance la recherche contre la sclérose en plaques.

Aucun détail ou presque n'a filtré. Hormis ce qu'en a posté sur les réseaux Laure Boulleau : "Simplement pour vous résumer, c’est une bande de bons amis qui s’est donnée au max du max pour une belle Asso Arcep.

Tu es 24h un peu coupé du monde sur le Fort, sans ton téléphone. Du dépassement de soi mais aussi une aventure humaine exceptionnelle", a-t-elle écrit sur son compte Instagram.

L'histoire ne dit pas non plus si Jo-Wilfried Tsonga a pu discuter du pays avec l'autre sarthois présent sur le tournage, l'indéboulonnable Passe-Muraille, incarné par le Fertois Anthony Laborde, dont ce sera la 20e saison sur le fort.

Rendez-vous cet été pour en savoir plus. Ford Boyard reviendra le samedi soir sur France 2 à partir du mois de juillet, toujours présenté par Olivier Minne.