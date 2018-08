Joël Robuchon le chef cuisinier le plus connu au monde s'est éteint ce lundi à 73 ans. "C'était un grand chef que j'ai toujours admiré" réagit Arnaud Lallement, le chef marnais de l'Assiette Champenoise, qui a rencontré Joël Robuchon à plusieurs reprises.

Joël Robuchon, le chef le plus étoilé au guide Michelin, s'est rendu en Champagne l'année dernière

Marne, France

"C'était un moment extraordinaire de me retrouver entre _Joël Robuchon et Alain Ducasse_. Ce sont des moments qui marquent à vie" se rappelle Arnaud Lallement. Le chef du restaurant l'Assiette Champenoise à Tinqueux a reçu en 2014 sa troisième étoile au guide Michelin des mains du plus célèbre cuisinier français.

"Joël Robuchon faisait partie de notre quotidien" commente Arnaud Lallement qui a repris l'établissement de son père Jean-Pierre Lallement. "C'était un grand chef que papa admirait déjà. Je l'ai toujours admiré aussi. Tout ce qu'il faisait, c'était toucher l'excellence."

Arnaud Lallement, âgé de 44 ans, considère Joël Robuchon, le chef le plus étoilés au guide Michelin, comme un "modèle" pour les chefs de sa génération: "Il nous a fait rêver par le biais de ses étoiles, par le biais de l'excellence, par le biais de tous ses restaurants."

"Quel souvenir je garde! Ses plats mythiques comme le tourteau aux tomates ou comme la purée de pommes de terre." se remémore le chef de l'Assiette Champenoise. "Des plats qui resteront gravés dans la tête de beaucoup de gourmands, de gourmets, du monde entier."

Joël Robuchon s'est éteint ce lundi à 73 ans des suites d'un cancer.