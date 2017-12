La carrière de Johnny Hallyday sur grand écran s’étale sur plusieurs décennies aux côtés d’illustres réalisateurs. Enfant de la balle, le septième art a toujours tenu dès son plus jeune âge une place particulière chère à son cœur. Retour sur sa filmographie qui débute au milieu des années 50.

En 1955, la future idole a 12 ans et découvre pour la première fois grâce à une connaissance familiale, l'atmosphère unique d'un plateau de cinéma. Il fait alors de la figuration, aux côtés d’autres enfants de son âge dans le grand classique réalisé de main de maître par Henri-George Clouzot, «Les Diaboliques » qui réunit à l’écran Simone Signoret et Paul Meurisse.

Son succès grandissant au début des années 60, intéresse vivement les producteurs de cinéma. On le retrouve ainsi en 1962 dans le film à sketches "Les Parisiennes " , où il donne la réplique à Catherine Deneuve en interprétant le désormais classique « Retiens la nuit », chanson composée par Charles Aznavour et Georges Gavarentz.

Premier grand film

Un an plus tard, il est cette fois en haut de l’affiche pour le long métrage « D’où viens-tu Johnny », tourné en Camargue aux côtés de Sylvie Vartan, Pierre Barouh et Jean-Jacques Debout. Pour l’anecdote, le comédien Fernand Sardou qui tient le rôle de Gustave dit «Le Shérif» , fait venir son fils Michel sur le tournage. Le futur interprète de « La Maladie d’amour » fait alors de la figuration et peut à sa plus grande joie, approcher de près son idole de l’époque.

Le succès et les incessantes tournées l'éloignent régulièrement des tournages, il faut attendre l’année 1967 et le fameux « Á tout casser » de John Berry pour le voir à l'écran, il interprète le rôle d’un blouson noir en prise avec une bande de gangsters. Eddie Constantine dans le rôle de Ric est à ses côtés pour lui donner un coup de main face à la pègre. Johnny au cinéma, suit les différentes modes du septième art, il se retrouve en 1969 dans le western-spaghetti de Sergio Corbucci intitulé « Le spécialiste », il y tient le rôle de Hud un cow-boy solitaire déterminé à venger la mort de son frère. Une bande-dessinée tirée du film -aujourd'hui un collector- voit même le jour pour accompagner la sortie du long métrage.

Film Le Spécialiste © Getty -

De Jean-Luc Godard à Claude Lelouch

Donnant la priorité à sa carrière musicale, Johnny tourne peu mais toujours avec les plus grands metteurs en scène : Claude Lelouch, Costa-Gavras, Jean-Luc Godard, ou encore Patrice Leconte comme en 2002 dans «L’homme du train». Ce film noir tourné en Ardèche dans la région d’Annonay, lui permet alors de jouer aux côtés d'un Jean Rochefort, médusé par la magistrale performance du comédien-chanteur.

Rock’n’roll et Chacun sa vie

L’année 2017 est faste pour tous ses fans, il tient son propre rôle dans le dernier film de Guillaume Canet, "Rock’n’Roll", il rejoint également l’impressionnante distribution du dernier opus de Claude Lelouch, «Chacun sa vie » où il côtoie notamment, Jean Dujardin, Gérard Darmon, Béatrice Dalle ou encore Kendji Girac.

Filmographie sélective