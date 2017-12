Johnny est "notre dernière star" dit son producteur historique Jean-Claude Camus

Au lendemain de la disparition de Johnny Hallyday son producteur historique était ce jeudi l'invité de France Bleu Saint-Etienne Loire. Jean-Claude Camus raconte avec beaucoup d'émotion l'engagement inconditionnel de la star envers son public.

Jean-Claude Camus était bien plus que le producteur historique de Johnny Hallyday, il était son ami. Ce jeudi matin, également en tant que co-propriétaire du Zénith de Saint-Etienne que la star a inauguré en 2008, il a témoigné sur France Bleu Saint-Etienne Loire.

" Il n'a jamais trompé son public"

Jean-Claude Camus raconte à quel point Johnny Hallyday était généreux "il a tellement donné aux français, il a tellement donné aux gens, il a tellement était généreux dans sa carrière et en plus une telle carrière qui a traversé plus de trois générations, qui n'a jamais déçu son public, c'est unique, c'est notre dernière star de la chanson en tout cas. Johnny avait un charisme, un magnétisme qui pulvérisait tout le monde".

L'hommage se décide ce jeudi

Une réunion doit se tenir ce jeudi à l'Elysée pour organiser l'hommage qui sera rendu à Johnny Hallyday, il pourrait avoir lieu ce samedi sur les Champs-Elysées. Jean-Claude Camus souhaite évidemment un hommage national "c'est un souhait je crois unanime de beaucoup de français, quand on voit que l'Assemblée nationale toute entière s'est levée ça donne une idée de l'attachement des français à Johnny" témoigne le producteur des trémolos dans la voix.

Mon ami , ma vie , ma réussite , tu nous a quitté . Merci de tout ce que tu m’as donné , de ce que tu leur a donné .Tristesse infinie . — Jean-Claude CAMUS (@JeanClaudeCamus) December 6, 2017

L'ensemble de la classe politique a salué un chanteur à la stature quasi officielle, qui a fait vibrer plusieurs générations. L'Assemblée nationale lui rendu hommage ce mercredi, le Premier ministre Édouard Philippe a salué "un artiste exceptionnel".