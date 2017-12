Johnny Halliday avait allumé le feu deux fois dans la petite commune corrézienne d'Objat

Alors que les fans et le monde de la musique pleurent la mort de Johnny Halliday, un peu partout des souvenirs émergent, comme en Corrèze. L'idole des jeunes s'était produit deux fois pour des concerts évènements dans la modeste commune d'Objat.

Johnny Hallyday nous a quittés dans la nuit de mardi à mercredi à l'âge de 74 ans. Le rockeur est décédé des suites d'un cancer mais ses souvenirs ne sont pas prêts de s'éteindre. Alors que les hommages se multiplient et qu'on se remémore de ses plus grands concerts au stade de France et dans tous les zéniths du pays, il faut aussi se rappeler que l'idole des jeunes s’est aussi produit sur des scènes plus modestes. En corrèze, Johnny Halliday s’est notamment produit deux fois à Objat.

La première fois c’était en 2000. Un concert événement forcément pour la commune d’un peu plus de 3.000 habitants qui voit alors déferler 15.000 fans de Johnny pour reprendre en chœur ses plus grands tubes. Sitôt la scène remballée, Objat association qui a organisé le concert rêve déjà de remettre ça. Ce sera fait en 2012, avec là un peu plus de 10.000 spectateurs. Et comme la première fois Bernadette Chirac dans les gradins.

Bernadette Chirac à l'initiative

D’ailleurs, l’ex première dame ne se contente pas d’être spectatrice. Elle est aussi à l’initiative d’un autre concert mémorable de l’idole des jeunes en Corrèze. En 2003, elle fait venir Johnny à Eyrin, dans sa circonscription, pour un show devant 25.000 personnes. Jacques Chirac est là aussi. A l’époque c’est le plus gros concert jamais organisé en Corrèze.

Mais Johnny s’est aussi parfois fait plus discret lors de ses passages en Limousin. Durant de longues années, on l’a vu régulièrement à Vallière, dans la Creuse, à l’époque où il était en couple avec Nathalie Baye. L’actrice possédait une maison là bas, revendue il y a une dizaine d’année. Mais Johnny n’a jamais donné de concert dans la Creuse.