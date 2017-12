Johnny Hallyday à l'Hôtel du Golf : "Il avait trouvé sa maison à Saint-Etienne"

Pendant 21 jours, Johnny Hallyday a préparé son Tour 66 à Saint-Etienne, en 2009. Pour qu'il soit parfaitement installé, l'Hôtel du Golf a créé une suite de 140 m², entièrement pensée pour que le chanteur se sente comme à la maison. Il y est revenu plusieurs fois.

Des murs tapissé d'un épais papier marron imitation peau de crocodile, d'autres blancs, un parquet brun foncé, une cuisine et une salle de bain épurées. Voilà l'écrin design de 140 m² dans lequel a séjourné Johnny pendant 21 jours à Saint-Étienne, alors qu'il a préparé l'inauguration du Zénith fin 2008, et son Tour 66 de 2009. Le but : que la star ce sente comme chez elle.

"Avant l'ouverture du Zénith, on avait programmé, avec Jean-Claude Camus (ndlr : producteur emblématique de Johnny Hallyday), la mise en scène d'une suite pour les artistes qui viendraient. C'était tout trouvé avec la venue de Johnny." explique Christian Masson, le directeur de l'Hôtel du Golf. Johnny a été la première star a occuper les lieux, et à les dédicacer dans l'entrée.

Le mur de l'entrée de la suite est recouvert des dédicaces des stars qui y ont dormi. La première, c'est celle de Johnny, à gauche du miroir. "Aller les Verts", naturellement. © Radio France - Noémie Philippot

Johnny Hallyday est une superstar, mais il n'avait pas pour autant d'exigences. Quand on demande à Christian Masson comment il était, le directeur de l'hôtel répond sans hésiter : "Très simple, il voulait un espace où il pouvait se retrouver seul, tranquille, à l'écart du cadre médiatique." Seul, mais avec sa famille quand même : sa femme Laeticia est venue quelques jours, ses enfants aussi. Alors dans la suite, il y a cinq chambres au total : une pour Johnny, une autre pour ses enfants, une troisième pour un éventuel secrétaire, et puis deux autres de chaque côté de l'entrée pour héberger les agents de sécurité.

Il serrait la main à tout le monde. Je me rappelle d'une soirée dans le salon du bas, on était tous assis et il s'est mis à nous chanter quelque chose, juste pour nous." — Mirzza, responsable de la sécurité et de l'entretien au moment du séjour de Johnny à l'Hôtel du Golf.

Mirzza était responsable de la sécurité et de l'entretien quand Johnny a séjourné à l'hôtel : "Il serrait la main à tout le monde, il était tout simple, gentil, se souvient-il. Je me rappelle d'une soirée dans le salon du bas, on était tous assis et il s'est mis à nous chanter quelque chose en direct, que pour nous. Des choses comme ça, on ne les voit pas deux fois !" Et Christian Masson d'ajouter : "S'il ne s'était pas senti bien ici, il ne l'aurait pas fait !"

Alors pour le directeur de l'établissement c'est évident : "Il a trouvé sa maison, à Saint-Étienne. Plus que l'hôtel, c'est la ville qui lui a plu. Je pense que le fait qu'on l'ait accueilli et pendant autant de temps, il n'y a pas beaucoup d'hôtels qui ont eu cette chance." Johnny Hallyday est revenu plusieurs fois dans sa suite, pour des séjours privés ou lors de son concert de 2015 au Zénith.

Christian Masson, le directeur de l'Hôtel du Golf, raconte les séjours de Johnny Hallyday à Saint-Etienne. Copier