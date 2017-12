Johnny Hallyday, "c'est Elvis Presley à la française" pour les musiciens isérois

Les hommages à Johnny Hallyday, décédé à l'âge de 74 ans, se multiplient. Politiques, artistes ou simples amateurs de musiques y vont de leur petit mot pour "l'idole des jeunes". Les musiciens amateurs saluent également celui qui "a amené le rock et le blues en France".

On a tous quelque chose en nous de Johnny. Une chanson qui nous a marqué, un album écouté et réécouté en voiture sur la route des vacances. En près de 60 ans de carrière, Johnny a inspiré les plus grands, comme les musiciens amateurs. Grégory, employé du magasin Michel musique à Grenoble et guitariste à ses heures perdues, salue celui qui "a amené le rock et le blues en France". "C'est grâce à lui qu'on a découvert cette culture qui vie encore aujourd'hui" poursuit-il, installé dans la salle de musique dont il a la charge.

ÉCOUTEZ | Grégory et Yann, deux musiciens amateurs en direct mercredi sur France Bleu Isère Copier

Johnny Hallyday "a amené le rock et le blues en France" - Grégory, guitariste amateur

À quelques mètres de lui, sa guitare, une Gibson. "Cet instrument incroyable" que Johnny lui a fait découvrir. Sur scène, Grégory joue le répertoire de la rockstar, tout comme Yann. Il est batteur amateur et fournisseur d'instruments de musique pour une grande marque, et impossible de passer à côté à côté des tubes de Johnny. "On est obligés de jouer du Johnny : 'L'idole des jeunes', 'Souvenirs souvenirs', etc.", des incontournables pour Yann. Sa chanson fétiche, 'Quelque chose en nous de Tennessee', pour "ce voyage dans le Western".

Sur scène, "on est obligés de jouer du Johnny" - Yann, batteur amateur

"C'est Elvis Presley à la Française" poursuit Yann, admiratif devant le parcours du rocker. Il rappelle : "c'est celui qui avait Jimi Hendrix en première partie, les Beatles etc." Bête de scène, artiste incomparable et irremplaçable, Johnny Hallyday a laissé son empreinte sur la chanson française.