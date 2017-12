Johnny Hallyday et la Corse : une vieille histoire d'amour

Le décès de Johnny Hallyday... Une annonce qui a suscité, ce mercredi, une vague de tristesse dans son entourage. Ses amis et ses fans pleurent le chanteur mort cette nuit à l'âge de 74 ans. Il venait régulièrement en Corse. En Balagne notamment, il avait tissé de forts liens d'amitié.

L'idole de plusieurs générations, Johnny Hallyday, est décédé cette nuit à l'âge de 74 ans, des suites d'un cancer. Sa disparition laisse un grand vide pour ses fans et ses amis. Ce mercredi 6 décembre, de multiples hommages lui ont été rendus.

Avec plus de 100 millions de disques vendus et dix Victoires de la musique, la légende du rock français laisse derrière lui une carrière exceptionnelle, jalonnée de succès. "Souvenirs souvenirs", "Le Pénitencier", "Noir c'est noir", "Retiens la nuit", "Pour moi la vie va commencer", "Ma gueule", "Quelque chose de Tennessee" ou encore "Toute la musique que j'aime". Cette dernière chanson a été écrite par son ami et parolier attitré pendant dix ans, le Balanin Michel Mallory.

Johnny Hallyday et Michel Mallory chantent "L'amore solu" Copier

Avec lui, Johnny Hallyday avait chanté en duo... et en langue corse. C'était en 2008. Et à l'époque, Michel Mallory et Johnny Hallyday avaient été reçus sur RCFM, dans l'émission d'Olivier Balbinot.

Extrait de l'émission avec Johnny Hallyday et Michel Mallory sur RCFM Copier

Le chanteur corse Michel Mallory s'est dit dévasté par cette nouvelle. "Même si on s'y attendait, quand cela arrive, c'est un déferlement de peine, confie-t-il. Pour moi, Johnny n'est pas mort, il s'est simplement absenté."

La réaction du chanteur balanin Michel Mallory Copier