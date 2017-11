Johnny Hallyday hospitalisé pour détresse respiratoire

Johnny Hallyday, qui lutte depuis plusieurs mois contre un cancer des poumons, est hospitalisé à Paris pour détresse respiratoire. L'un de ses proches affirme ce vendredi à l'AFP que "son retour à la maison est prévu sous peu" et que "la situation est stabilisée".

Johnny Hallyday, qui lutte depuis plusieurs mois contre un cancer des poumons, est hospitalisé à Paris pour détresse respiratoire, a appris vendredi l'AFP auprès d'un proche du chanteur. "Son retour à la maison est prévu sous peu, la situation est stabilisée", a indiqué ce proche à l'Agence France Presse, confirmant que la star était encore hospitalisée.

Des photos de proches rendant visite à Johnny

"Son état s'est aggravé", titre pour sa part Voici en une de son édition, précisant dans ses colonnes que "le chanteur de 74 ans a été admis le 13 novembre à 2 heures du matin dans la clinique Bizet". C'est dans cet établissement privé du XVIe arrondissement de Paris que la star devait subir cette semaine une nouvelle séance de chimiothérapie, selon l'hebdomadaire. Le magazine people montre des photographies de proches de Johnny Hallyday lui rendant visite à la clinique, parmi lesquels sa fille Laura Smet et son manager Sébastien Farran.

Il y a onze jours, Sébastien Farran s'était voulu rassurant sur l'état de santé de Johnny Hallyday. "Il va bien, il a un cancer du poumon comme on le sait tous. Il se soigne, il n'y a pas péril en la demeure. Il va bien, voilà. Il se bat, il est là et il sera prochainement là pour le montrer", avait-il déclaré, à l'occasion de la promotion du disque hommage "On a tous quelque chose de Johnny" qui paraît ce vendredi. Il n'avait précisé ni à quelle occasion ni à quelle échéance, la star se montrerait de nouveau en public.

Un album en cours d'enregistrement

"Johnny a un album en cours d'enregistrement qui ne va pas tarder à entrer dans sa finalisation", avait-il rappelé, affichant même son optimisme à propos d'un retour sur scène de Johnny. Le chanteur a lui-même annoncé cet été une nouvelle tournée pour 2019. Ces dernières semaines, il s'efforçait de donner des nouvelles rassurantes sur sa santé sur les réseaux sociaux, par le biais de son épouse Laeticia.