Johnny Hallyday rêvait de faire les 24 Heures du Mans

L'idole des jeunes décédée dans la nuit de mardi à mercredi avait toujours rêvé de participer aux 24 Heures du Mans. Il y avait donné un concert en plein air en 1967. C'est son fils, David Hallyday qui a finalement concouru cinq fois au Mans.

C'était le 11 juin 1967. L'idole des jeunes déchaîne déjà les foules... Sur le circuit des 24 Heures du Mans, les reporters le suivent alors que Johnny Hallyday admire la voiture de Jo Schlesser. "Conduire une voiture grand tourisme et puis conduire ces voitures là, y'a vraiment une différence" explique le rockeur. "C'est comme chanter en amateur et chanteur professionnel, c'est pareil" analyse Johnny Hallyday. Le reporter répond alors : "Alors vous êtes un chanteur professionnel et un coureur amateur ?". Et Johnny de sourire : " Voilà c'est ça. Pour le moment...". Le chanteur mort dans la nuit de mardi à mercredi avait donné un concert pendant la célèbre course sarthoise.

"Les commissaires de course ne savaient plus où donner de la tête" écrit Le Maine Libre le 8 juin 1967. Le journal raconte qu'après son concert à la rotonde, en mars 1980, Johnny Hallyday annonce une participation à l'édition de 1981. Le 12 mars 1980, il va même faire quelques tours du circuit Bugatti au volant de sa Porsche personnelle. Mais le chanteur ne prendra jamais le volant comme pilote de course.

Le rêve de Johnny réalisé par son fils, David Hallyday.

C'est en fait son fils, David Hallyday, qui réalisera ce rêve en juin 2003, comme le raconte ce reportage de France 2 :

David Hallyday a participé aux 24 Heures du Mans à 5 reprises entre 2003 et 2014.