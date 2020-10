Johnny Hallyday : sa relation avec ses enfants et ses regrets, racontés dans un livre événement

Regrets, bienveillance et souvenirs d'une tribu autour d'un Johnny Hallyday méconnu.

En exclusivité pour France Bleu, deux gardes du corps de Johnny Hallyday racontent leurs souvenirs avec le chanteur que le France a tant aimé, ce vendredi 23 octobre dans Minute Papillon ! à l'occasion de la sortie du livre "Johnny Hallyday, ses anges gardiens, la vérité enfin dévoilée" (Casa éditions).

Au micro de Sidonie Bonnec, les "anges-gardiens" de Johnny reviennent sur sa relation épisodique avec ses enfants Laura et David. "C'était son grand regret" nous dit Sacha Rhoul, son ami de 50 ans, en parlant de la relation de Johnny avec David. Sur les routes pendant 10 mois sur 12, ils se voyaient peu à une époque où David était encore jeune.

Autres souvenirs pour Jean Basselin, l'autre témoin de ce livre événement : quand Johnny était à Paris, ils vivaient tous ensemble à la Villa Molitor. Sa propre fille, Johnny, Laura, David et Estelle... "Ma fille disait, on est une tribu, et c'est vrai". Johnny était heureux dans ces moments-là. Et Jean Basselin de rajouter :

Johnny Hallyday, le dimanche au Parc Astérix, c'était rock'n'roll

