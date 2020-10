Johnny Hallyday : sa rivalité avec Claude Francois racontée dans un livre événement

À l'origine, des techniciens et bien sûr, une femme.

À l'occasion de la sortie du livre "Johnny Hallyday, ses anges gardiens, la vérité enfin dévoilée" (Casa éditions), Laurent Lavige, producteur et biographe et Sacha Rhoul ont choisi France Bleu et Minute papillon ! ce vendredi 23 octobre, pour nous livrer en exclusivité des morceaux de vie du rockeur que la France a tant aimé.

Au micro de Sidonie Bonnec, Sacha Rhoul revient sur la rivalité entre Johnny Hallyday et un autre grand de la chanson française : Claude François. À l'origine de cette rivalité ? Les techniciens des tournées. "Souvent on a eu les mêmes techniciens et ils nous disaient : c'est un salopard, il nous traite comme de la merde, il est invivable" nous confie celui qui a été le garde du corps de Johnny.

Quand Johnny allait bien, pas de souci... Dès qu'il était un peu plus fatigué, c'était une autre histoire.

Autre source de conflit ? Une femme, forcément. Claude François recherchant des mannequins pour son magazine Podium, transmet son numéro de téléphone à une conquête de Johnny. Le chanteur n'a pas du tout apprécié.

