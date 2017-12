INFOGRAPHIE - Johnny Hallyday, une carrière aux chiffres vertigineux

Johnny Hallyday, mort dans la nuit de mardi à mercredi à 74 ans, a affolé les compteurs pendant ses 57 ans de carrière : le chanteur aux 110 millions de disques vendus a enregistré 50 albums studio et près de 1.300 chansons. Il a aussi assuré plus de 3.000 concerts dans 40 pays.

En près de 60 ans de carrière, Johnny Hallyday a enregistré 50 albums studio, une trentaine d 'albums live et vendu environ 110 millions de disques. Les chiffres de la carrière du chanteur, mort dans la nuit de mardi à mercredi, sont forcément vertigineux. Johnny a reçu plus de 40 disques d'or et dix Victoires de la musique. La Sacem a indiqué ce mercredi que l'artiste avait interprété près de 1.300 œuvres, créées par plus de 800 auteurs et compositeurs.

Une bête de scène qui a assuré 187 tournées, devant 29 millions de spectateurs

Johnny, c'est 994 chansons (plus de 1300 versions enregistrées), au moins 541 duos avec 187 artistes sur 213 titres. L'artiste a accumulé les disques d'or (40), mais aussi les disques de platine (22) et de diamant (3). Des collaborations avec plus de 800 auteurs et compositeurs. Johnny, c'était aussi une"bête de scène" qui a assuré pas moins de 187 tournées, où se sont pressés 29 millions de spectateurs, lors de 3.253 concerts dans 40 pays. Rien qu'à Paris, il a donné 696 concerts.

Johnny, un acteur qui ajoué a joué dans 40 films

Johnny a également joué dans 40 films, apparitions comprises. Le chanteur, le compositeur, l'acteur, le mari, le papa a aussi fait la une de Paris Match à 86 reprises, un record.

