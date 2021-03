Une série documentaire sur Johnny Hallyday prévue avant la fin de l'année sur Netflix

Une série documentaire sur Johnny Hallyday, vous en rêviez ? Netflix y travaille. Selon les informations du Parisien, Eric Hannezo et sa société Black Dynamite production réalisent "un ambitieux documentaire" qui s'appellera "Johnny par Johnny". La boîte de production n'en est pas à son premier coup d'essai. On lui doit déjà plusieurs documentaires sur des célèbrités : "Sardou, le film de sa vie", sur Michel Sardou, "Gims" ou encore "dans l'ombre de Teddy Riner".

Concernant celui, en cours de tournage, sur Johnny Hallyday ce sont 5 épisodes qui doivent être diffusés à la fin de l’année 2021 et dans lesquels il sera possible de voir des images d’archives inédites de Johnny. Ces images sont issues de la documentation de l'INA (l'Institut national de l'audiovisuel) et du label Universal Music Group.

Plusieurs proches du chanteur décédé il y a un peu plus de trois ans, le 5 décembre 2017, ont été sollicités pour livrer leurs témoignages, prêter leurs voix aux images d'archive. Cela devrait être le cas de la chanteuse Line Renaud, du photographe Jean-Marie Périer, du musicien Yarol Poupaud, du journaliste et écrivain Philippe Labro et de Pierre Billon, l’un de ses plus fidèles amis. Toujours selon Le Parisien, Laeticia Hallyday, David Hallyday, Laura Smet, Sylvie Vartan et Eddy Mitchell ont été sollicités mais n'ont pas répondu présents.