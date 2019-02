Journée mondiale de la radio : France Bleu et RJR ensemble

Reims, France

Journée mondiale de la radio 2019, spot promo France Bleu et RJR Copier

Diffusion en direct et en simultané sur les 2 radios

De 9h à 10h

Olivier Cattiaux de France Bleu reçoit des animateurs bénévoles d'RJR, radio associative de Reims.

souvent entre 14 et 20 ans, passionnés de radio

Encadrés toute l'année par James Jouffroy, responsable d'antenne d'RJR, ils apprennent les bases du métier. L'utilisation de la console numérique pour la réalisation des émissions, les notions d'antenne, de journalisme...

Alex Semonella, Timothé Chabeuf, Olivier Cattiaux © Radio France - Journée mondiale de la radio 2019

En direct et en simultané, de 9h à 10h :

Témoignages de jeunes d'RJR, la vie des radios associatives*, la fonction de "pépinière de talents"

Nous serons aussi avec Alex Semonella. Sa première radio sur France Bleu était le 13 février 2015 lors d’une « spéciale journée mondiale de la radio » . Il avait 19 ans et était alors bénévole pour RJR. Aujourd’hui, il est salarié de Radio France à la tête des matinales et matinées week-end de France Bleu.

.

La deuxième partie de l'émission donnera la parole aux auditeurs. Dites-nous ce que vous aimez à la radio, que qui vous énerve, vos idées... Laurent Segui, responsable des programmes de France Bleu nous rejoindra pour échanger avec vous.

.

Enfin, nous reviendrons sur les conclusions de la consultation MaradioDemain.fr

127 000 personnes ont répondu à ce questionnaire sur leur "radio idéale" et les attentes sur l'évolution de ce média.

de 10h à 11h, France Bleu et RJR reprennent leurs diffusions respectives

Entre 11h et midi, un jeu en simultané

On joue ensemble, jeu en direct et en simultané sur les 2 radios avec Olivier Cattiaux de France Bleu et Timothé Chabeuf d’RJR. Intervenez sur les 2 radios au 0809 400 500 (prix d'un appel local), jouez et repartez avec des cadeaux !

.

*Parmi les radios associatives de Champagne-Ardenne, saluons aussi dans la Marne, Radio Primitive Reims, Graffiti à Fismes, Bulle FM à Epernay, RCF, RJR et Cigale FM à Reims, Radio Mau-Nau à Chalons en Champagne... dans les Ardennes Radio Bouton à Boutancourt, Radio Fugi à Givet... dans l'Aube, Radio Campus 3...

.

En savoir + sur la Journée mondiale de la radio, à l'initiative de l'UNESCO

Site officiel de la Journée mondiale de la radio