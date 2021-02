Journée spéciale "carte blanche musicale aux artistes du Poitou" ce jeudi 25 février sur France Bleu Poitou

Tout au long de la journée, ce jeudi 25 février, les artistes des Deux-Sèvres et de la Vienne ont carte blanche et reprennent des standards de la chanson française et internationale sur France Bleu Poitou.