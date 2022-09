JOURNÉE SPÉCIALE - France Bleu Lorraine à vos côtés sur la route en direct du CISGT

France Bleu Lorraine vous accompagne sur la route ! A31, A30, A4, Rocade Sud... Tous les jours, vous êtes nombreux à emprunter les principaux axes routiers et autoroutiers mosellans.

Mais qui sont celles et ceux qui veillent à votre sécurité ?

Jeudi 8 Septembre, France Bleu Lorraine vous emmène au Centre d’ingénierie, de sécurité et de gestion du trafic (le CISGT) à Moulins-lès-Metz. Entrez dans les coulisses d’un lieu normalement fermé au public, et découvrez le quotidien et le travail des agents de la DIR-Est, la Direction interdépartementale des routes, et des CRS.

Nos baladeurs vous feront également vivre ce qu'ils voient en temps réel sur la route.

Le Centre d’ingénierie, de sécurité et de gestion du trafic - CISGT - à Moulins-lès-Metz - CISGT

Rendez-vous jeudi 8 septembre entre 6h et 9h et dès 16h sur France Bleu Lorraine, francebleu.fr, l’application mobile ICI et nos réseaux sociaux.