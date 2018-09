Côte-d'Or, France

Patron historique

Un patron brillant, humain et unique. N'en déplaise au notre ou au votre, ce n'est pas de lui dont il est question. Celui là, on en a beaucoup parlé cet été sur France bleu Bourgogne dans la série "épiques époques". Il s'agit de Buffon. Le célèbre naturaliste du 18eme siècle, natif de Montbard, et quis s'est lancé dans la forge à 60 ans. Ce site, comme beaucoup d'autres en Côte-d'Or, vous ouvre ses portes ce week-end pour les journées européennes du Patrimoine. En plus de fêter ses 250 ans, la forge de Buffon ouvre aussi toute la propriété : tout vous sera révélé ! les logements des forgerons, le four à pain, le jardin potager, le cour d'usine et bien d'autres choses encore ! Une info relayée par frédéric Nicolas, un spécialiste des réseaux sociaux. c'est sur Twitter.

Patron politique

Un autre patron qui ne reçoit pas, en revanche, que des éloges sur la grande toile, c'est celui du Conseil départemental de la Côte-d'Or. On vous parlait sur France bleu des contraintes budgétaires annoncées par le président UDI François Sauvadet pour cette année, la réaction de la socialiste Colette Popard n'a pas tardé sur Twitter. L'élue y publie un communiqué dans lequel elle explique que François Sauvadet "s'insurge avec raison contre la pression mise par l'Etat sur les collectivités, mais il exécute strictement la même méthode pour les partenaires du département que celle qu'il dénonce de la part d'Emmanuel Macron." Ce que la présidente du groupe des forces de progrès, résume en une phrase :"Les effets d'annonces se succèdent, mais rien de nouveau dans sa politique libérale.". Bref, rien de nouveau en politique.

Ma réaction suite aux déclarations du Président du CD21 #Sauvadet

Patron - Patrimoine

Par contre il y a du nouveau sur le plan du patrimoine économique dans l'agglo dijonnaise. C'est le site d'info Traces Ecrites News qui l'annonce. L’ancienne usine Terrot à Dijon pourrait être rachetée par Vinci. Il n'y a plus d'activités dans ce vaste bâtiment construit dans les années 1930 depuis le départ de JTEKT à Chevigny-Saint-Sauveur. Vous avez peut-être déjà vu la façade Art déco de ce bâtiment de quatre niveaux. Cet élément architectural et historique sera conservé, mais le reste pourrait être transformé en logements, commerces et bureaux. Les pourparlers sont en cours.

L'ancienne usine Terrot à Dijon - Trace Ecrites News - Traces Ecrites

Dijon à vélo

On ne sait pas si la ballade de rentrée à vélo proposée ce jeudi par l’association Evad "Ensemble à Vélo dans l’Agglomération Dijonnaise" passera devant ce batiment. En tout cas elle s'élancera à 20H de la place de la Libération et l'arrivée est programmée une heure et demie plus tard, place François Rude. C'est donc demain, c'est gratuit mais, le nombre de places étant limité, il est nécessaire de s’inscrire.