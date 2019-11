Joyce Jonathan et Yves Lecoq démasqués dans Mask Singer

Le Dino et Camille Combal dans Mask Singer

Quatre duels étaient au programme, avec pour la première fois des objets indices présentés sur le plateau pour en savoir un peu plus - ou créer des fausses pistes ? - sur les personnalités cachées. Ainsi, du thé à la menthe pour le panda, des crayons de couleurs pour l'aigle ou encore u drapeau breton pour le cupcake.

Après les deux premiers duels, c'est l'Abeille qui a dû se démasquer, et c'est la chanteuse, auteure et compositrice Joyce Jonathan qui est apparue. Au plus grand plaisir des enquêteurs qui avaient déjà deviné son identité

L'enquête continue ensuite avec deux nouveaux duels, cette fois c'est le Dino qui est poussé à de démasquer, révélant l'imitateur et humoriste Yves Lecoq, l'une des voix historiques des Guignols de l'info sur Canal+. Cette fois, personne n'a su reconnaître la voix de celui qui en avait beaucoup, on lui prête près de 200 voix imitées dont celle de Jacques Chirac mais aussi celles de Jane Birkin, Patrick Poivre d'Arvor ou Serge Gainsbourg.

Je suis très bavard, c'est pour ça que vous connaissez très bien ma voix

Yves Lecoq dans Mask Singer - capture TF1

Rendez-vous désormais vendredi 6 décembre pour la demi-finale de l'émission et la suite des révélations.