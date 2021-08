Jugée coupable, sur France 3, les épisodes 3 et 4 ce mardi 24 août

Après une première soirée très réussie et un joli succès d'audience, "Jugée coupable" continue sur France 3 ce mardi 24 août en partenariat avec France Bleu, Découvrez dès maintenant le résumé des épisodes du jour.

Episode 3

Suite à une recherche sur le passé de Lola à Bordeaux, les gendarmes découvrent qu’elle leur a menti. Lola savait qu’elle avait été adoptée et que sa véritable mère avait été violée et tuée. Clément, qui s’était rapproché de Lola, se sent trahi. Le gendarme la met en garde à vue.

Garance Thenault, Alexis Loret (Eric) et Vincent Winterhalter dans jugée coupable - © Philippe Warrin / FTV

Episode 4

Lola rapporte le récit de Lafont au capitaine Jourdan. Mais, à part la parole du journaliste, elle n’a aucune preuve. Le gendarme lui promet de tout faire pour trouver le coupable, l’enquête sur la mort de Manon est rouverte. Lola retrouve Clément et s’excuse, elle ne souhaitait pas la mort du père du jeune homme. Ayant lu son journal intime, Clément a compris que son père s’était fourvoyé dans une relation avec Manon…