Jugée coupable sur France 3, les épisodes 5 et 6 ce mardi 31 août

Episode 5

Georges Battaglia est entre la vie et la mort à l’hôpital. Les enquêteurs sont persuadés qu’il a violé Manon et qu’il l’a ensuite tuée pour l’empêcher de le dénoncer lorsqu’elle est revenue un an après. La famille Battaglia est au bord de l’implosion. Éric est persuadé de la culpabilité de son père, Inès ne veut pas y croire. Lola et Clément se rapprochent et sont maintenant unis dans la recherche de l’assassin.

Pierre-Yves Bon et Farouk Bermouga dans Jugée coupable - © Philippe Warrin

Episode 6

Eric, en garde à vue, est anéanti. Il ne comprend pas comment son père peut penser qu’il a violé et tué Manon. L’audition est interrompue, on vient de retrouver Lola inconsciente dans la piscine de l’hôtel. La jeune femme est entre la vie et la mort…