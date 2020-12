Julian Bugier à Tonnerre à la rencontre de la France qui bouge

A partir du 4 janvier prochain Julian Bugier sera le nouveau visage du 13 heures de France 2. Le journaliste s'est rendu à Tonnerre ce mercredi à la rencontre de la France qui bouge, de la France des initiatives locales. Une chronique leur sera entièrement dédiée dans la nouvelle mouture du journal télévisé, et Tonnerre sera le premier rendez-vous de cette nouvelle chronique. Alors, après un petit tour par le marché à la rencontre des habitants, Julian Bugier et son équipe ont participé à une réunion de travail sur différentes initiatives citoyennes dans le Tonnerrois. L'occasion de faire connaître ce nouveau rendez-vous, mais aussi de trouver des histoires à raconter.

Des collégiens chefs d'entreprises

C'est le cas par exemple d'un petit boîtier, un pilulier nouvelle génération conçu par Enéa et ses camarades du collège Abel Minard de Tonnerre. "L'objet permet de programmer 4 alarmes à différents moments de la journée pour que les personnes âgées ne se trompent pas dans leurs médicaments et il y a en plus une fonctionnalité qui permet de rappeler de boire un verre d'eau toutes les deux heures entre le lever et le coucher" explique-t-elle. " Des jeunes qui créent des objets connectés pour les anciens, on est exactement dans la ligne éditoriale que l'on souhaite valoriser dans le journal de 13 heures " explique, enthousiaste, Julian Bugier.

Avec sa classe Enéa a crée un pilulier nouvelle génération qui permet, via des alarmes, de rappeler aux personnes âgées de prendre leur médicament et de bien s'hydrater tout au long de la journée. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Amina, Julie et Manon présentent, elles, une petite station qui permet de contrôler la qualité de l'air dans son logement. Des objets connectés qui s'inscrivent dans un projet du collège Abel Minard : la création de micro entreprises par et pour les collégiens. "C'est formidable ! On crée une petite entreprise pour des jeunes qui ont entre 14 et 18 ans et qui ont tous un poste de responsabilité et qui demain pourront peut-être commercialiser les objets qu'ils créent " réagit le journaliste.

Julie, Manon et Amina ont, elles, présenté un projet de station contrôlant la qualité de l'air dans les logements. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Et si la société civile était la solution ?

C'est ce genre d'histoires que Julian Bugier est venu trouver à Tonnerre , " une ville laboratoire pour les initiatives locales" comme il l'a qualifie. Ces initiatives vont avoir une chronique rien qu'à elles dans le journal de 13 heures dont il reprend les rênes le 4 janvier prochain. " L"idée c'est de les mettre en exergue et de sillonner la France : la France qui se bouge, la France qui invente des solutions, parce que j'ai la conviction que le changement viendra de la société civile" . C'est aussi de cette chronique que le journaliste est venu parler et il a plutôt convaincu Guillaume Pianon. Celui qui est le tuteur des collégiens a senti une sincérité chez le journaliste. "Je sens quelqu'un de concerné par la problématique du territoire, la volonté de mettre en avant, de valoriser les projets de territoire, les jeunes, comme ils se font réellement sur le terrain donc d'avoir une information qui soit concrète et objective.".

"Il y a la France des traditions, il y a la France des saisonnalités, il y a la France de la culture, du patrimoine, de la gastronomie, et c'est important d'en parler, mais c'est aussi important de raconter la France qui bouge. C'est par les petites initiatives qu'on arrive à renverser les montagnes" conclut Julian Bugier. Des initiatives que l'on pourra découvrir dans son petit écran dès le 4 janvier dans le journal de 13 heures, et que l'on pourra aussi signaler aux équipes de France 2 via une plateforme pour ... de futures chroniques !