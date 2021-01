Julian Bugier, de Blois au JT de 13 heures de France 2

Tout a-t-il commencé par ce stage de troisième en 1995, au sein de la rédaction du journal La Nouvelle République à Blois, sa ville natale ? Ou sa passion pour le journalisme lui vient-elle tout simplement de son père Jacques Bugier, aujourd'hui décédé, qui fut journaliste à La République du Centre, à la Nouvelle République et au Monde ?

De Blois au JT de 13 heures de France 2

Le blésois Julian Bugier, 40 ans, jusque-là "joker", a pris les commandes ce lundi 4 janvier du journal télévisé de 13 heures sur France 2, succédant à Marie-Sophie Lacarrau, partie à la concurrence sur TF1. "Il y a beaucoup d'envie, pas d'appréhension parce que je connais la maison, je connais le plateau, je connais l'environnement", expliquait le présentateur à France Bleu Orléans, quelques heures avant son premier JT.

Une grande fierté de porter ce journal"

Pour Julian Bugier, c'est "une grande fierté de porter ce journal auprès de notre public, un journal exigeant et populaire à la fois, que j'espère présenter dans la durée". Né à Blois, il y a grandi et y est resté "jusqu'à [ses] 20 ans".

"J'ai un attachement très fort au Loir-et-Cher et à sa région, et à Blois en particulier, j'y ai encore ma mère, mes cousins et cousines, mes tantes, mes oncles. Pour moi, ça a été une enfance assez heureuse, à la fois la campagne et un peu dans la ville, avec mon grand-père qui était restaurateur et avec qui j'ai grandi dans ses cuisines, avec qui j'ai appris l'amour de la bonne chair et des belles choses"

Julian Bugier, en 2020, lors des Victoires de la musique © Maxppp - Maxppp

Et Julian Bugier, aujourd'hui père de deux enfants, aime "les châteaux de la Loire évidemment : j'ai eu la chance d'avoir une amie dont le papa était guide au château de Chambord donc j'allais jouer à cache-cache dans le château, passées les heures d'ouverture. Et j'ai transmis cet amour de la Sologne, et de la campagne environnante à mes enfants parce que j'ai gardé des attaches".

La marque de fabrique de ce JT de 13H sera de donner la parole aux territoires : de là à dire que Julian Bugier veut être le nouveau Jean-Pierre Pernaut, qui vient de quitter le 13H de TF1 après trente-trois ans ? "Pas tout à fait. On est assez proches des territoires depuis toujours, avec le réseau France 3 et les cinquante bureaux de France 2 et France Télévisions, mais c’est vrai que, pour cette deuxième partie du 13H qui est toujours traditionnellement une partie plus magazine, il y a une vertu à la pédagogie, à l'information et aussi à la proximité et à l'interactivité : c'est ça qu'on avait envie de renforcer."

"Moi, il y a un truc auquel je crois depuis longtemps, ce sont les idées citoyennes et les idées locales, le changement viendra par la société civile, j'avais envie avec les équipes de France télé d'offrir une belle vitrine à tous ces Français qui se bougent et font des choses incroyables, chacun dans leur coin, et qui font bouger la France d'une certaine manière donc on aura une rubrique qui leur sera consacrée plusieurs fois par semaine et qui s’appellera Une idée pour la France"

Marie-Sophie Laccarau © Maxppp - TOMASELLI Antoine

Marie-Sophie Lacarrau, qui a occupé le fauteuil du 13H de France 2 et qui est désormais face à Julian Bugier sur TF1 "reste une consœur formidable : Marie-Sophie est une belle personne, je le crois fondamentalement, et elle l'est fondamentalement, ce qui n'est pas rien. Je la salue et je lui au envoyé un petit texto hier pour lui souhaiter bonne chance".