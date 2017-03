Julie Gayet : Nous les femmes, on continue à se mettre inconsciemment des barrières.

Marraine de Femmes dans la Ville 2017, le festival de l'égalité femmes/hommes, Julie Gayet est venue au micro de France Bleu Cotentin. Ce mercredi 8 mars, c'est la journée des femmes, et Julie en parle avec Stéphanie Mounier.

Mercredi 8 mars. Pour la journée des droits de la femme, France Bleu Cotentin installe son studio mobile dans le Musée Thomas Henry de Cherbourg-en -Cotentin. C'est au coeur du Qasar que le festival Femmes dans la ville s'est installé.

Le festival de l'égalité femmes/hommes a pour thème cette année 'L'art a-t-il un genre ?'. La marraine du festival est Julie Gayet.

Venue l'an passé présenter le film "L'homme qui répare les femmes', Julie Gayet explique qu'elle a découvert le prix "Entreprendre au féminin en Cotentin' organisé par l'association Toutes pour elles et cela lui a permis de rencontrer des femmes touchantes.

C'est émouvant, absolument bouleversant de voir des femmes qui ont monté leurs boites et combien c'est encore difficile pour certaines.

Pourquoi est-ce que les femmes hésitent encore à entreprendre ? Est-ce qu'elles se mettent leurs propres barrières ou est-ce que la société est encore machiste ?

Nous les femmes, on continue à se mettre inconsciemment des barrières.

Julie Gayet vient présenter à l'occasion du festival Femmes dans la ville un documentaire qu'elle a réalisé sur les réalisatrices, la place des femmes dans le cinéma. En France elles sont 27% alors que partout dans le monde elles sont 9%. Cette spécificité française est due en partie à notre système qui perme la garde des enfants.

En Allemagne, quand on ne garde pas ses enfants de 0 à 5 ans, on est une mauvaise mère, une mère corbeau.

Aujourd'hui on essaie d'effacer les rides, on se fait 'photoshoper'. Comme avant on utilisait le maquillage, dont ma mère disait 'c'est un trompe-couillon'.