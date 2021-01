Julie Zenatti : "J'ai besoin de la mer, de crêpes et de soleil"

Vacances en Corse, cuisine bretonne, famille parisienne.. Julie Zenatti aime toute la France, mais nous dévoile dans "Place(s) à" ses coups de cœur 100% régionaux.

Julie Zenatti revient avec un nouvel album réjouissant intitulé Refaire danser les fleurs. Les premiers extraits, des titres dansants teintés de disco-pop à la sauce Michel Berger, sont à découvrir lors d'une Journée Spéciale le 22 janvier sur France Bleu. Une sortie qui précède un concert donné sur internet (live stream) en direct de la Scala à Paris le 4 février prochain.

Une actualité chargée pour l'artiste découverte à 17 ans dans la triomphale comédie musicale Notre-Dame de Paris en 1998.

Fidèle à France Bleu, Julie Zenatti s'est prêtée au jeu des questions-réponses pour Place(s) à. L'occasion pour nous d'en apprendre davantage sur elle et son rapport aux régions de France.

Paris, la Bretagne et les crêpes

Julie Zenatti est une vraie parisienne ! Elle y est née, y vit et s'est même mariée avec un parisien. Mais si elle voue une admiration à sa ville, elle aime de temps en temps en partir pour se ressourcer, notamment dans la ville de Bénodet en Bretagne, qu'elle visitait enfant avec sa mère et sa sœur. Elle en garde des souvenirs sucrés de crêpes, et salés de la mer qu'elle voyait de n'importe quel point de vue. La mer justement, est devenue chez Julie une obsession, dit-elle avec humour, au point de la chercher du regard depuis son appartement à Paris.

Je chouchoute mes fans bretons qui m'apportent régulièrement des crêpes lors de mes concerts.

Son amour pour la Corse

L'artiste nous révèle avoir a été infidèle à sa ville natale, puisqu'elle a vécu quelques temps en Corse. Petite, ses parents l'emmenaient en vacances sur l'Île de Beauté. Elle garde en souvenirs de longues plages sauvages, avec de temps en temps la visite surprise de vaches. Quinze ans plus tard, elle y retrouve les paysages abrupts et le sentiment d'être à la maison. Une sensation qu'elle transmet à son tour à ses enfants, qui adorent y passer du temps.

Le parrain de ma fille est corse !

Touchée par la Lorraine

Lors de ses nombreuses tournées, Julie Zenatti a eu à maintes reprises l'occasion de visiter la France. Mais c'est l'Est de la France qui a su toucher son cœur. En particulier des villes comme Metz ou Thionville en Lorraine. Elle qui a un amour pour les villages aux façades colorées pleines de soleil, elle est émue par cette architecture toute en briques, ce côté très rangé et cet environnement toujours très soigné. Et surtout les gens y sont très chaleureux !

Sa pizza idéale : multi-régionale

De ses origines italiennes, Julie Zenatti en garde un goût prononcé pour la pizza. En exclusivité pour France Bleu, elle nous révèle sa recette (très particulière) de la pizza idéale aux ingrédients multi-régionaux :

des tomates de Corse ,

, un Rocamadour de Corrèze ,

, de l'huile d'olive de Marseille ,

, de la pâte à pizza à base de pâte à crêpe bretonne ,

, et du chorizo du Pays basque.

Prêts pour la dégustation ?

