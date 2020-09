Juliette Gréco a fait escale à Migennes dans l'Yonne

La prestation de Juliette Gréco au cabaret de l'Escale était mémorable. Elle s'y produite le 18 septembre 1955. A cette époque c'est une vedette de la chanson mais elle s'est aussi fait remarquer au cinéma dans le film de Jean-Pierre Belleville " Quand tu liras cette lettre."

Elle présente Sacha Distel

A l'Escale de Migennes, elle chante en matinée et en soirée ce dimanche de septembre, il y a un peu plus de 65 ans. Elle reprend Brel, Charles Trenet et Georges Brassens.

Ce soir-là, Juliette Gréco interprète aussi un titre enregistré quelques mois plus tôt avec Michel Legrand et son ensemble, "C'est à s'aimer que le temps passe." Sur la scène de l'Escale elle présente ses musiciens et s'arrête sur un jeune guitariste qui fera carrière lui aussi quelques années plus tard : Sacha Distel.

Sa robe noire étroite dans l’escalier en colimaçon

Le public qui a pu l'applaudir ce soir-là se souviendra de sa robe noire étroite tellement serrée qu'elle aura toutes les peines du monde à regagner sa chambre par l'escalier en colimaçon qui menait à l'époque à l'hôtel. Aujourd'hui encore, l'une des quatre chambres du cabaret porte le nom de Juliette Gréco.

Vous retrouvez toutes ses anecdotes sur l’Escale dans le livre d’Alain Vincent La légende de l'Escale, un temple du Music-hall aux éditions de l'Armançon.

Juliette Gréco à l'Escale de Migennes en 1955 Copier